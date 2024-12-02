В Украине заработала система мгновенных платежей — в НБУ раскрыли детали

Система электронных платежей имеет функциональность мгновенных кредитных переводов, которые уже доступны в десяти банках.

В Украине с 1 декабря заработала новая версия системы электронных платежей Национального банка Украины – СЕП-4.1 с функциональностью мгновенных кредитных переводов.

Ее запуск предусмотрен вступившими в силу 8 ноября 2024 года изменениями в закон «О платежных услугах».

«Переход на новую версию программного обеспечения прошел успешно и теперь функциональность мгновенных переводов СЭП доступна всем, кто подключен к системе: банкам, небанковским предоставлятелям платежных услуг, Государственной казначейской службе Украины», - указали в Нацбанке.

Мгновенный перевод СЭП – это платежная операция, благодаря которой через СЭП происходит мгновенное зачисление средств на счет получателя. То есть, предоставлятели платежных услуг будут выполнять мгновенное перечисление средств со счета плательщика на счет получателя и обязаны сразу информировать их о результатах проведения платежной операции.

Такую платежную операцию может инициировать как физическое, так и юридическое лицо. Предельное время выполнения мгновенного перевода СЭП измеряется в секундах (не более 10 секунд), а максимальная сумма одной платежной операции установлена ​​на уровне 100 тыс. рублей. гривен, что является оптимальным решением для большинства платежей по обеспечению повседневных потребностей граждан, отметили в НБУ.

Непосредственно к функциональности мгновенного перевода СЭП по состоянию на сегодняшний день уже подключились:

Национальный банк;

Ощадбанк

КРЕДИ АГРИКОЛЬ БАНК

СКАЙ БАНК

КЛИРИНГОВЫЙ ДОМ

УКРСИББАНК

Укрэксимбанк

ЕВРОПЕЙСКИЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК

Сенс БАНК

Альтбанк

Идея Банка.

По данным пресс-службы, постепенно к ней должны подключиться все участники СЭП (в зависимости от их внутренних графиков внедрения мгновенных переводов СЭП), чтобы предлагать своим клиентам качественные и быстрые платежные услуги.

«Ведь реализация функциональности мгновенного перевода СЕП, являющегося ключевой особенностью новой версии СЕП-4.1, создает условия для дальнейшего усовершенствования платежной инфраструктуры страны», - добавили в НБУ.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.