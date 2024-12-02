В 2025 году обучение в аспирантуре для мужчин будет доступно только при условии поступления на бюджет, — МОН

Вступить на контракт можно будет только на заочную или вечернюю форму, однако у таких студентов отсрочки от мобилизации не будет.

Фото: tyzhden.ua

В 2025 году вступительная кампания претерпевает изменения в магистратуре и аспирантуре. Об этом рассказал заместитель министра образования и науки Михаил Винницкий в интервью ZN.UA.

Так, для поступления на художественные специальности в магистратуру абитуриентам необходимо будет сдать профессиональное вступительное испытание по истории искусств, а для поступающих в аспирантуру появится новый экзамен по методологии научных исследований.

Также в следующем году на дневную форму обучения в аспирантуру можно будет поступить по государственному заказу, а по контракту — только на заочную или вечернюю форму. А отсрочки от мобилизации у контрактников нет.

«Кстати, этот вопрос принципиальный — обусловлен не только необходимостью борьбы с лицами, использующими аспирантуру не по назначению. Инвестиция государства в аспирантуру - это проявление того, что мы заботимся о будущем нашего высшего образования, об обновлении его научно-педагогических кадров», - добавил Винницкий.

Как сообщалось, студентам-мужчинам и преподавателям разрешено выезжать за границу.

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