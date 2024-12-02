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У 2025 році навчання в аспірантурі для чоловіків буде доступне лише при умові вступу на бюджет, — МОН

13:52, 2 грудня 2024
Вступити на контракт можна буде лише на заочну чи вечірню форму, однак такі студенти відстрочки від мобілізації не матимуть.
У 2025 році навчання в аспірантурі для чоловіків буде доступне лише при умові вступу на бюджет, — МОН
Фото: tyzhden.ua
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У 2025 році вступна кампанія зазнає змін стосовно магістратури та аспірантури. Про це розповів заступник міністра освіти і науки Михайло Винницький в інтерв’ю ZN.UA.

Так, для вступу на мистецькі спеціальності до магістратури абітурієнтам необхідно буде скласти фахове вступне випробування з історії мистецтв, а для вступників до аспірантури з’явиться новий іспит із методології наукових досліджень.

Також у наступному році на денну форму навчання в аспірантуру можна буде вступити за державним замовленням, а на контракт — лише на заочну чи вечірню форму. А відстрочки від мобілізації контрактники не мають.

«До речі, це питання принципове — обумовлене не лише потребою боротьби з особами, які використовують аспірантуру не за призначенням. Інвестиція держави в аспірантуру — це прояв того, що ми дбаємо про майбутнє нашої вищої освіти, про оновлення її науково-педагогічних кадрів», - додав Винницький.

Як повідомлялося, студентам-чоловікам та викладачам дозволено виїжджати за кордон.

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МОН України

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