Раді рекомендують підтримати законопроект щодо права на безоплатну вторинну правничу допомогу членам сімей осіб, зниклих безвісти

Законопроект усунить правову прогалину та надасть законне право на отримання безоплатної вторинної правничої допомоги членами сімей осіб, зниклих безвісти за особливих обставин.

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Комітет з питань молоді і спорту Верховної Ради України на своєму засіданні 28 листопада розглянув проект Закону України 12105 про внесення змін до статті 14 Закону України «Про безоплатну правничу допомогу» щодо гарантування права на безоплатну вторинну правничу допомогу членам сімей осіб, зниклих безвісти за особливих обставин.

Метою законопроекту є усунення правової прогалини та надання законного права на отримання безоплатної вторинної правничої допомоги членами сімей осіб, які в розумінні Закону України «Про правовий статус осіб, зниклих безвісти за особливих обставин» отримали статус особи, зниклої безвісти за особливих обставин.

Положеннями законопроекту пропонується внести зміни до частини першої статті 14 Закону України «Про безоплатну правничу допомогу», доповнивши її новим пунктом 30 такого змісту:

«30) члени сімей осіб, які в розумінні Закону України «Про правовий статус осіб, зниклих безвісти за особливих обставин» отримали статус особи, зниклої безвісти за особливих обставин, - на всі види правничих послуг, передбачених частиною другою статті 13 цього Закону, на час поки така особа вважається зниклою безвісти за особливих обставин».

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини підтримує законопроект.

Міністерство фінансів України у своєму висновку зазначило, що законопроект потребує доопрацювання, оскільки його реалізація у разі ухвалення матиме вплив на показники видатків Державного бюджету України, оскільки розширення переліку суб’єктів, які мають право на безоплатну вторинну правничу допомогу, може потребувати додаткових витрат Державного бюджету України.

Міністерство юстиції України підтримало законопроект з урахуванням своїх зауважень. Зокрема, Міністерство юстиції України вважає, що недоцільно визначати право членів сімей осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, на такий вид правничої послуги, як захист, а лише на правничі послуги, передбачені пунктами 2 і 3 частини другої статті 13 Закону «Про безоплатну правничу допомогу», – здійснення представництва інтересів осіб, що мають право на безоплатну вторинну правничу допомогу, в судах, інших державних органах, органах місцевого самоврядування, перед іншими особами; складення документів процесуального характеру.

Також Міністерство юстиції України зазначило, що варто передбачити у законопроекті право членів сімей осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, на безоплатну вторинну правничу допомогу з питань, пов’язаних із захистом їхніх прав та прав осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, визначених Законом України «Про правовий статус осіб, зниклих безвісти за особливих обставин».

Під час обговорення члени Комітету підтримали законопроект та зазначили, що його прийняття забезпечить належний захист прав членів сімей захисників та захисниць України та інших громадян, які зникли безвісти внаслідок російського агресії. Водночас, члени Комітету наголосили на важливості врахування зауважень Міністерства юстиції України при підготовці законопроекту до другого читання.

Комітет Верховної Ради України з питань молоді і спорту ухвалив рішення: рекомендувати Верховній Раді України за результатами розгляду в першому читанні прийняти за основу проект Закону України 12105 про внесення змін до статті 14 Закону України "Про безоплатну правничу допомогу" щодо гарантування права на безоплатну вторинну правничу допомогу членам сімей осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, поданий народним депутатом України Фріз І.В. та іншими народними депутатами України, з урахуванням пропозицій Комітету.

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