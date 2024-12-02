OpenAI хоче створити власний браузер, який працюватиме завдяки штучному інтелекту

Цей браузер зможе кинути серйозний виклик Google Chrome.

Компанія OpenAI запустила тестування нової пошукової системи. Однак на цьому вона не планує зупинятися. Про це повідомляє The Information.

Судячи з усього, OpenAI прагне створити цілу екосистему продуктів, які працюватимуть завдяки штучному інтелекту. Цього разу йдеться про браузер, який зможе кинути виклик Google Chrome.

Відомо, що OpenAI веде переговори з розробниками сайтів і додатків, включаючи Eventbrite, Redfin, Priceline і Conde Nast, щодо своїх майбутніх продуктів і навіть спільних прототипів продуктів.

Деталі цих переговорів невідомі – чи будуть ці компанї щось розробляти для OpenAI, чи компанія залучить якісь уже готові напрацювання.

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