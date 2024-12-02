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OpenAI хоче створити власний браузер, який працюватиме завдяки штучному інтелекту

15:57, 2 грудня 2024
Цей браузер зможе кинути серйозний виклик Google Chrome.
OpenAI хоче створити власний браузер, який працюватиме завдяки штучному інтелекту
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Компанія OpenAI запустила тестування нової пошукової системи. Однак на цьому вона не планує зупинятися. Про це повідомляє The Information.

Судячи з усього, OpenAI прагне створити цілу екосистему продуктів, які працюватимуть завдяки штучному інтелекту. Цього разу йдеться про браузер, який зможе кинути виклик Google Chrome.

Відомо, що OpenAI веде переговори з розробниками сайтів і додатків, включаючи Eventbrite, Redfin, Priceline і Conde Nast, щодо своїх майбутніх продуктів і навіть спільних прототипів продуктів.

Деталі цих переговорів невідомі – чи будуть ці компанї щось розробляти для OpenAI, чи компанія залучить якісь уже готові напрацювання.

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OpenAI штучний інтелект технології ШІ

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