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OpenAI хочет создать собственный браузер, который будет работать благодаря искусственному интеллекту

15:57, 2 декабря 2024
Этот браузер сможет оставить серьезный вызов Google Chrome.
OpenAI хочет создать собственный браузер, который будет работать благодаря искусственному интеллекту
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Компания OpenAI запустила тестирование новой поисковой системы. Однако на этом она не намерена останавливаться. Об этом сообщает The Information.

Судя по всему, OpenAI стремится создать целую экосистему продуктов, которые будут работать благодаря искусственному интеллекту. На этот раз речь идет о браузере, который сможет бросить вызов Google Chrome.

Известно, что OpenAI ведет переговоры с разработчиками сайтов и приложений, включая Eventbrite, Redfin, Priceline и Conde Nast, по поводу своих будущих продуктов и даже совместных прототипов продуктов.

Детали этих переговоров неизвестны – будут ли эти компании что-то разрабатывать для OpenAI, или компания привлечет какие-то готовые наработки.

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OpenAI искусственный интеллект технологии ИИ

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