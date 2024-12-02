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Студентам-чоловікам та викладачам дозволено виїжджати за кордон, — МОН

10:44, 2 грудня 2024
Для виїзду військовозобов’язаних науково-педагогічних працівників потрібен лист МОН до Державної прикордонної служби з проханням розглянути можливість перетинання кордону.
Студентам-чоловікам та викладачам дозволено виїжджати за кордон, — МОН
Фото: 24tv.ua
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Від початку повномасштабного російського вторгнення в Україну студенти-чоловіки не могли виїжджати за кордон для участі у міжнародних навчальних програмах. Однак з початку 2024 року хлопці-студенти вже мають змогу виїжджати на навчання в іноземних закладах вищої освіти. Про це в інтерв’ю ZN.ua заявив заступник міністра освіти і науки Михайло Винницький.

Він також наголосив, що викладачі українських закладів вищої освіти можуть виїжджати за кордон на програми підвищення кваліфікації та конференції.

«Для виїзду військовозобов’язаних науково-педагогічних працівників потрібен лист МОН до Державної прикордонної служби з проханням розглянути можливість перетинання кордону. З 1 січня до 30 вересня 2024 року міністерство підготувало 1297 таких листів. За цей період вчасно не повернувся з-за кордону аж один науково-педагогічний працівник», - зазначив Винницький.

Посадовець додав, що українські ЗВО з 1 січня до 1 квітня 2024 року направили 561 студента за кордон для участі в програмах академічної мобільності, з-за кордону повернулися всі без винятку чоловіки-студенти. Він назвав це дуже хорошою статистикою.

Нагадаємо, Кабінетом міністрів України раніше була ухвалена постанова, згідно з якою студенти-чоловіки за певних умов зможуть перетинати кордон під час воєнного стану. Проте це стосується тільки тих, хто навчається в державних і комунальних закладах вищої освіти. Про це повідомляли у Міністерстві освіти та науки України.

Раніше КАС ВС висловився щодо вимог до рішення про відмову в перетинанні державного кордону України.

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МОН України

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