Студентам-мужчинам и преподавателям разрешено выезжать за границу, — МОН

Для выезда военнообязанных научно-педагогических работников необходимо письмо МОН в Государственную пограничную службу с просьбой рассмотреть возможность пересечения границы.

Фото: 24tv.ua

С начала полномасштабного российского вторжения в Украину студенты-мужчины не могли выезжать за границу для участия в международных обучающих программах. Однако с начала 2024 года юноши-студенты уже имеют возможность выезжать на обучение в заведениях высшего образования. Об этом в интервью ZN.ua заявил заместитель министра образования и науки Михаил Винницкий.

Он также подчеркнул, что преподаватели украинских высших учебных заведений могут выезжать за границу на программы повышения квалификации и конференции.

«Для выезда военнообязанных научно-педагогических работников нужно письмо МОН в Государственную пограничную службу с просьбой рассмотреть возможность пересечения границы. С 1 января до 30 сентября 2024 года министерство подготовило 1297 таких писем. За этот период вовремя не вернулся из-за границы только один научно-педагогический работник», - отметил Винницкий.

Чиновник добавил, что украинские ЗВО с 1 января по 1 апреля 2024 года направили 561 студента за границу для участия в программах академической мобильности, из-за границы вернулись все без исключения мужчины-студенты. Он назвал это очень хорошей статистикой.

Напомним, Кабинетом министров Украины ранее было принято постановление, согласно которому студенты-мужчины при определенных условиях смогут пересекать границу во время военного положения. Однако это касается только обучающихся в государственных и коммунальных заведениях высшего образования. Об этом сообщали в Министерстве образования и науки Украины.

Ранее КАС ВС высказался по поводу требований к решению об отказе в пересечении государственной границы Украины.

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