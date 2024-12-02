Войску не хватает сил, чтобы вернуть все оккупированные территории, — Владимир Зеленский

Именно поэтому это следует делать дипломатическими путями.

Армии не хватает сил, чтобы вернуть все территории, которые оккупировала РФ. Именно поэтому это следует делать дипломатическими путями. Об этом Президент Украины Владимир Зеленский сказал в интервью японскому информационному агентству Kyodo News.

Глава государства подчеркнул, что дипломатические шаги можно будет делать только тогда, когда Украина будет знать, что «достаточно сильна». Иначе РФ, по его словам, сможет снова напасть на Украину.

По словам Президента, война вступила в «сложный период», а поддержки от партнеров «недостаточно». Он призвал оказать дополнительную помощь и как можно скорее пригласить нашу страну в НАТО.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.