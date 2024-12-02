В полиции Киева заявили о первых декларированиях найденного оружия гражданами

Закон разрешил гражданам легализовать оружие, задекларировав его в полиции.

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В Киеве граждане начали декларировать обнаруженное оружие и боеприпасы в полиции. Так, 25 ноября в действие вступил Закон Украины «Об обеспечении участия гражданских лиц в защите Украины» об усовершенствовании порядка получения, декларирования и обращения с огнестрельным оружием. Соответственно, гражданское лицо, хранящее или нашедшее огнестрельное оружие, имеет возможность его задекларировать и законно хранить.

По словам начальника столичной полиции Дмитрия Шумейко, после объявления о возможности задекларировать огнестрельное оружие к ним стали обращаться граждане.

«С вопросами и обращениями о декларировании боевого оружия и боеприпасов граждане обращаются к нам каждый день. Сам процесс декларирования очень простой и быстрый. Человек, имеющий огнестрельное оружие, или нашедший его и изъявивший желание в дальнейшем его хранить, должен обратиться в любой отдел полиции или позвонить по телефону 102 или 112. Наши специалисты осмотрят оружие, учтут его и выдадут владельцу соответствующий документ», - отметил он.

В полиции подчеркнули, что декларированию подлежат как охотничье, так и стрелковое оружие, то есть боевые пистолеты и автоматы и боеприпасы к ним.

Какие документы необходимы для декларирования огнестрельного оружия и боеприпасов к нему:

В полиции подчеркнули, что декларированию подлежат как охотничье, так и стрелковое оружие, то есть боевые пистолеты и автоматы и боеприпасы к ним.

Какие документы необходимы для декларирования огнестрельного оружия и боеприпасов к нему:

Письменное заявление

Паспорт-книжечка или ID-карта

Фото размером 3.5 на 4.5 см

Выписка о месте жительства/регистрации

Идентификационный номер

Огнестрельное оружие и боеприпасы к нему считаются законными после их декларирования в полиции.

В материале по ссылке «Судебно-юридическая газета» описывала порядок декларирования оружия.

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