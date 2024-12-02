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В Минюсте напомнили, как удостоверить верность перевода документа

20:03, 2 декабря 2024
Удостоверение верности перевода является подтверждением факта соответствия текста переведенного документа его оригинальному тексту.
В Минюсте напомнили, как удостоверить верность перевода документа
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Министерство юстиции Украины напомнило, как удостоверить верность перевода документа.

Оказывают такое нотариальное действие как государственные, так и частные нотариусы.

Согласно главе 8 Порядка совершения нотариальных действий нотариусами Украины, нотариус свидетельствует о верности перевода документа за устным обращением заинтересованного лица, а также по ходатайству заинтересованного лица при совершении другого нотариального действия.

Нотариус удостоверяет верность перевода документа с одного языка на другой, если он знает соответствующие языки, с которых или на которые переводится документ.

Если нотариус не знает соответствующих языков (одного из них), перевод документа может быть сделан переводчиком, подлинность подписи которого удостоверяет нотариус по правилам, предусмотренным настоящим Порядком.

Переводчик вместе с документом, устанавливающим его личность, должен предоставить документ, подтверждающий его квалификацию.

Удостоверение верности перевода, совершаемого при совершении другого нотариального действия

Если при совершении нотариального действия (удостоверение сделки, удостоверение верности копии и т.п.) одновременно совершается перевод на другой язык, то перевод помещается рядом с текстом документа на одной странице, разделенной вертикальной чертой таким образом, чтобы оригинальный текст располагался с левой стороны, а перевод — с правого.

Перевод должен быть сделан из всего текста переводимого документа и заканчиваться подписями.

Под текстами оригинала и перевода помещается подпись переводчика в случае перевода им.

Удостоверительная надпись излагается под текстами документа и перевода с него.

Перевод, размещенный на отдельном оригинале или копии листа, прикрепляется к нему, прошнуровывается и скрепляется подписью нотариуса и его печатью.

Согласно Правилам ведения нотариального делопроизводства при одновременном совершении любых нотариальных действий с одновременным удостоверением подлинности подписи переводчика и/или заверения верности письменного перевода документа нотариусом считается, что совершаются 2 нотариальных действия, и каждому из них присваивается отдельный регистровый номер.

За границей лица могут удостоверить верность перевода документа, обратившись в консульские учреждения Украины (статья 38 Закона Украины «О нотариате»).

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минюст

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