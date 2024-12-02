У поліції Києва заявили про перші декларування знайденої зброї громадянами

Закон дозволив громадянам легалізувати зброю, задекларувавши її у поліції.

Джерело фото: SerhiiHudak

У Києві громадяни почали декларувати знайдену зброю та боєприпаси в поліції. Так, 25 листопада в дію вступив Закон України «Про забезпечення участі цивільних осіб у захисті України» щодо вдосконалення порядку отримання, декларування та поводження з вогнепальною зброєю. Відповідно, цивільна особа, яка зберігає, або знайшла вогнепальну зброю, має змогу її задекларувати та законно зберігати.

За словами начальника столичної поліції Дмитра Шумейка, після оголошення про можливість задекларувати вогнепальну зброю до них почали звертатися громадяни.

«З питаннями та зверненнями про декларування бойової зброї та боєприпасів громадяни звертаються до нас щодня. Сам процес декларування дуже простий та швидкий. Людина, яка має вогнепальну зброю, або яка знайшла її та виявила бажання надалі її зберігати, має звернутися до будь-якого відділу поліції або зателефонувати 102 чи 112. Наші фахівці оглянуть зброю, облікують її та видадуть власнику відповідний документ», - зазначив він.

У поліції наголосили, що декларуванню підлягають як мисливська, так і стрілецька зброя, тобто бойові пістолети та автомати й боєприпаси до них.

Які документи потрібні для декларування вогнепальної зброї та боєприпасів до неї:

Письмова заява

Паспорт-книжечка або ID-картка

Фотокартка розміром 3.5 на 4.5 см

Витяг про місце проживання / реєстрацію

Ідентифікаційний номер

Вогнепальна зброя і боєприпаси до неї вважаються законними після їхнього декларування в поліції.

У матеріалі за посиланням «Судово-юридична газета» описувала порядок декларування зброї.

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