Війську бракує сил, щоб повернути всі окуповані території, — Володимир Зеленський

Саме тому це варто робити дипломатичними шляхами.

Війську бракує сил, щоб повернути всі території, які окупувала РФ, зокрема Крим. Саме тому це варто робити дипломатичними шляхами. Про це Президент України Володимир Зеленський сказав у інтерв’ю японському інформаційному агентству Kyodo News.

Глава держави наголосив, що дипломатичні кроки можна буде робити лише тоді, коли Україна буде знати, що «достатньо сильна». Інакше РФ, за його словами, зможе знову напасти на Україну.

За словами Президента, війна вступила в «складний період», а підтримки від партнерів «недостатньо». Він закликав надати додаткову допомогу і якомога швидше запросити нашу країну до НАТО.

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