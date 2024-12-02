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Міноборони затвердило стандарти для продовольчого майна ЗСУ

17:10, 2 грудня 2024
Міноборони стандартизує обладнання для військових.
Міноборони затвердило стандарти для продовольчого майна ЗСУ
Фото: ArmyInform
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Міністерство оборони України затвердило технічні специфікації на майно продовольчої служби Збройних сил України. Це рішення дозволить уніфікувати вимоги до обладнання, яке закуповується, спростити процеси постачання та підвищити ефективність управління ресурсами.

Як повідомив заступник міністра оборони Дмитро Кліменков, раніше єдиних технічних вимог для цього виду майна не існувало. «До цього часу для майна продовольчої служби ЗСУ не було єдиних технічних специфікацій. Їх запровадження дозволить усунути можливі розбіжності у вимогах до обладнання, що закуповується для Збройних сил України, спростити процес закупівель, забезпечити стандартизацію та підвищити ефективність управління ресурсами», – зазначив він.

Міноборони наголошує на важливості подальшого вдосконалення забезпечення Збройних сил України для підтримки обороноздатності країни.

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ЗСУ військові Міноборони

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