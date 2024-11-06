Отсутствие доказанного факта СЗЧ не исключает лишения права на дополнительное вознаграждение на основании предписаний поручения министра обороны – Верховный Суд

Ссылка жалобщика на отсутствие доказательств привлечения его к ответственности по факту самовольного ухода из воинской части не исключает возможности лишения его права на выплату дополнительного вознаграждения на основании предписаний отдельного поручения Министра обороны.

Отдельным поручением Министра обороны от 23 июня 2022 №912/з/29 определен ряд оснований, при наличии которых военнослужащие не включаются в приказы о выплате дополнительного вознаграждения в размере 100 000 грн или 30 000 грн.

Одним из таких оснований является самовольное оставление военнослужащим воинской части, места службы или дезертирства за месяц, в котором совершено нарушение, и за весь период самовольного ухода из воинской части или места службы (дезертирства) включая месяц возвращения, объявленного приказом командира (начальника), как это предусмотрено нормой отдельного поручения.

Таким образом, факт самовольного оставления военнослужащим Вооруженных Сил Украины воинской части является правовым основанием для невыплаты ему дополнительного вознаграждения в размере 30 000 грн, предусмотренного постановлением Кабмина от 28 февраля 2022 года №168 «Вопросы некоторых выплат военнослужащим, лицам рядового и начальствующего состава их семьям во время действия военного положения». Об этом заявил в постановлении от 12 сентября 2024 года Верховный Суд в составе коллегии судей Кассационного административного суда по делу 120/7637/23.

Обстоятельства дела

Исковые требования обоснованы тем, что истец проходя военную службу в Вооруженных силах в составе воинской части Министерства обороны Украины, имеет право получения дополнительного вознаграждения в размере до 30 000 грн, однако ответчиком не было начислено дополнительное вознаграждение в течение периода с ноября по декабрь 2022 года.

Основанием невыплаты истцу дополнительного вознаграждения служило самовольное оставление им воинской части, однако, истец указывал, что к моменту спорных правоотношений не существовало приказов Министерства обороны Украины, которые подлежали применению во время лишения истца права на дополнительное вознаграждение.

Кроме того, истец указывал, что привлечение к дисциплинарной ответственности не может быть основанием для лишения его права на выплату спорного дополнительного вознаграждения.

Суды предыдущих инстанций в удовлетворении отказали. Они пришли к выводу, что, установив факт самовольного оставления истцом воинской части, у ответчика имелись основания невыплаты истцу дополнительного вознаграждения с ноября по декабрь 2022 года.

Верховный Суд кассационную жалобу оставил без удовлетворения, решение судов предыдущих инстанций – без изменений.

На что указал Верховный Суд

Верховный Суд отметил, что отдельным поручением Министра обороны Украины от 23 июня 2022 года №912/з/29 определен ряд оснований, при наличии которых военнослужащие не включаются в приказы о выплате дополнительного вознаграждения в размере 100 000 грн или 30 000 грн. Одним из таких оснований является самовольное оставление военнослужащим воинской части, места службы или дезертирство за месяц, в котором совершено нарушение, и за весь период самовольного ухода из воинской части или места службы (дезертирства) включая месяц возвращения, объявленного приказом командира (начальника), как это предусмотрено подпунктом 9.4 пункта 9 упомянутого отдельного поручения. Таким образом, установленный факт самовольного ухода военнослужащего Вооруженных Сил Украины из воинской части является правовым основанием для невыплаты ему дополнительного вознаграждения в размере 30 000 грн, предусмотренного постановлением Кабмина от 28 февраля 2022 года №168.

Учитывая то, что факт самовольного оставления истцом воинской части в ноябре 2022 года и его отсутствие в воинской части по состоянию на 1 декабря 2022 года подтвержден, Суд считал правильным вывод судов предыдущих инстанций, что у ответчика имелись правовые основания для невыплаты истцу дополнительного вознаграждения с ноября по декабрь 2022 года.

Ссылки жалобщика на отсутствие доказательств привлечения истца к уголовной или административной ответственности по факту самовольного оставления им воинской части не свидетельствуют об ошибочных выводах судов предыдущих инстанций, поскольку это не исключает возможности лишения его права на выплату дополнительного вознаграждения на основании предписаний отдельного поручения Министра обороны от 23 июня. 2022 г. №912/с/29.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала о заключении Большой Палаты Верховного Суда, указавшей, что военнослужащим, командированным в государственные органы, не должно было выплачиваться дополнительное вознаграждение в размере до 30 тысяч грн, и на него имеют право только те, кто непосредственно осуществляет защиту.

Автор: Наталя Мамченко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.