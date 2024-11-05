В Google отреагировали на публикацию обновленных карт с украинскими военными объектами

В компании говорят, что снимки сделаны более года назад и происходят из общедоступных источников.

Как сообщалось ранее, Google опубликовал обновленные спутниковые снимки с расположением украинских военных систем.

В компании отреагировали на публикацию обновленных карт с военными объектами Украины.

В Google отметили, что спутниковые снимки с оборонной инфраструктурой были сделаны более года назад и происходят из общедоступных источников. Об этом сообщила пресс-служба компании в комментарии «Экономической правде».

«Эти спутниковые снимки были сделаны более года назад и происходят из общедоступных источников – осознанно мы не публикуем последние изображения зон боевых действий. Мы очень серьезно относимся к таким запросам и поддерживаем постоянную связь с украинскими официальными лицами», – сообщили Google.

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