У Google відреагували на публікацію оновлених карт з українськими військовими об'єктами

У компанії кажуть, що знімки зроблені понад рік тому і походять із загальнодоступних джерел.

Як раніше повідомлялося, Google опублікував оновлені супутникові знімки з розташуванням українських військових систем.

У компанії відреагували на публікацію оновлених карт з військовими об'єктами України.

У Google зазначили, що супутникові знімки з оборонною інфраструктурою були зроблені понад рік тому і походять із загальнодоступних джерел. Про це повідомила пресслужба компанії в коментарі «Економічній правді».

«Ці супутникові знімки були зроблені понад рік тому і походять із загальнодоступних джерел – ми усвідомлено не публікуємо останні зображення зон бойових дій. Ми дуже серйозно ставимося до таких запитів і підтримуємо постійний зв’язок з українськими офіційними особами», – повідомили у Google.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.