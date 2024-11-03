Google на картах «засвітив» розміщення українських військових систем — ЦПД

Ворог почав активно поширювати ці знімки, зазначив керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко.

Google опублікував оновлені супутникові знімки з розташуванням українських військових систем. Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко.

За його словами, Україна терміново звернулася в Google, щоб виправити це.

"Ми звертаємось до них, аби швидко це виправити, але ж в них вихідні. Не до цього", - написав Коваленко.

За його словами, окупанти вже активно розганяють ці знімки.

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