Як діяти якщо потрапили у ДТП — у патрульній поліції назвали алгоритм

У першу чергу необхідно переконатися, чи немає травмованих.

Фото: патрульна поліція в Одеській області

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Патрульна поліція в Одеській області пояснила, як діяти якщо потрапили у ДТП.

Правильна черговість дій:

- спершу необхідно переконатися чи немає травмованих. Якщо є — надати домедичну допомогу й викликати швидку і поліцію.

- далі увімкнути аварійну сигналізацію та встановити знак аварійної зупинки.

У патрульній нагадують, що також можна скористатись європротоколом за умов, якщо:

- у ДТП відсутні травмовані та загиблі люди;

- наявна згода водіїв транспортних засобів, які стали учасниками аварії, щодо обставин ДТП;

- обидва водії мають чинний поліс обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності;

- у водіїв відсутні ознаки алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або перебування під впливом лікарських препаратів;

- сума збитків після ДТП не перевищує 80 000 грн.

Однак, якщо хоча б одна з цих умов не виконана, тоді потрібно зателефонувати 102.

Слід пам'ятати, що транспортний засіб повинен залишатися на тому місці, де сталася ДТП, аби поліцейські мали змогу встановити обставини події.

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