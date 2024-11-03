Как действовать если попали в ДТП — в патрульной полиции назвали алгоритм

В первую очередь необходимо убедиться, нет ли травмированных.

Патрульная полиция в Одесской области объяснила, как поступать, если попали в ДТП.

Правильная очередность действий:

- сначала необходимо убедиться, нет ли травмированных. Если есть — оказать медицинскую помощь и вызвать скорую и полицию.

- включить аварийную сигнализацию и установить знак аварийной остановки.

В патрульной напоминают, что также можно воспользоваться европротоколом в условиях, если:

- в ДТП отсутствуют травмированные и погибшие;

- есть согласие водителей транспортных средств, ставших участниками аварии, об обстоятельствах ДТП;

- оба водителя имеют действующий полис обязательного страхования гражданско-правовой ответственности;

- у водителей отсутствуют признаки алкогольного, наркотического или иного опьянения или нахождения под влиянием лекарственных препаратов;

- сумма ущерба после ДТП не превышает 80 000 грн.

Однако если хотя бы одно из этих условий не выполнено, тогда нужно позвонить 102.

Следует помнить, что транспортное средство должно оставаться на том месте, где произошло ДТП, чтобы полицейские имели возможность установить обстоятельства происшествия.

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