Практика судов
  1. В Украине
  2. / Авто

Как действовать если попали в ДТП — в патрульной полиции назвали алгоритм

14:58, 3 ноября 2024
В первую очередь необходимо убедиться, нет ли травмированных.
Как действовать если попали в ДТП — в патрульной полиции назвали алгоритм
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Патрульная полиция в Одесской области объяснила, как поступать, если попали в ДТП.

Правильная очередность действий:

- сначала необходимо убедиться, нет ли травмированных. Если есть — оказать медицинскую помощь и вызвать скорую и полицию.

- включить аварийную сигнализацию и установить знак аварийной остановки.

В патрульной напоминают, что также можно воспользоваться европротоколом в условиях, если:

- в ДТП отсутствуют травмированные и погибшие;

- есть согласие водителей транспортных средств, ставших участниками аварии, об обстоятельствах ДТП;

- оба водителя имеют действующий полис обязательного страхования гражданско-правовой ответственности;

- у водителей отсутствуют признаки алкогольного, наркотического или иного опьянения или нахождения под влиянием лекарственных препаратов;

- сумма ущерба после ДТП не превышает 80 000 грн.

Однако если хотя бы одно из этих условий не выполнено, тогда нужно позвонить 102.

Следует помнить, что транспортное средство должно оставаться на том месте, где произошло ДТП, чтобы полицейские имели возможность установить обстоятельства происшествия.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

ДТП патрульная полиция

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Адвокаты устроили беспорядок в Святошинском райсуде Киева, но получили дисциплинарные жалобы и уголовное производство

Адвокаты обвиняемых в торговле наркотиками срывали судебные заседания, насмехались над секретарем судебного заседания и угрожали судье.

Верховная Рада одобрила законопроект об отмене института совещательной комнаты в судах

Фразу «суд выходит в совещательную комнату» участники процессов скоро не услышат.

Верховный Суд поддержал создание специализированного суда для рассмотрения споров с участием центральных органов власти

Создание Высшего суда по публично-правовым спорам как суда первой и апелляционной инстанций запланировано на 2025 год.

В прокуратуре введут автоматическое распределение дел на процессуальных руководителей

В Офисе Генпрокурора хотят сделать нагрузку на прокуроров равномерной, а также устранить влияние начальников на процессуальных руководителей.

Еврокомиссия рекомендует изъять из УПК нормы об автоматическом закрытии дел из-за истечения сроков расследования

Действительно ли Еврокомиссия рекомендует разрешить расследовать любые уголовные дела вечно.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Олег Бондаренко
    Олег Бондаренко
    голова Комітету Верховної Ради України з питань екологічної політики та природокористування
  • Олеся Постигач
    Олеся Постигач
    суддя Залізничного районного суду м. Львова
  • Сергій Миронюк
    Сергій Миронюк
    суддя Господарського суду Чернівецької області
  • Євген Петров
    Євген Петров
    суддя Верховного Суду у Касаційному цивільному суді