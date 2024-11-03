Google на картах «засветил» размещение украинских военных систем - ЦПД

Враг начал активно распространять эти снимки, отметил руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко.

Google опубликовал обновленные спутниковые снимки с размещением украинских военных систем. Об этом сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко.

По его словам, Украина срочно обратилась в Google, чтобы поправить это.

"Мы обращаемся к ним, чтобы быстро это исправить, но ведь у них выходные. Не до этого", - написал Коваленко.

По его словам, оккупанты уже активно разгоняют эти снимки.

ОБНОВЛЕНО: В ЦПД добавили, что представители Google связались с украинской стороной по снимкам размещения военных систем. Они работают над исправлением ситуации.

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