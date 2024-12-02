Субъекты назначения членов Высшего совета правосудия смогут самостоятельно увольнять членов ВСП по своей квоте при наличии оснований – законопроект

Также авторы законопроекта предлагают приравнять заработные платы членов ВСП к окладу судьи местного суда и прекратить участие в конкурсах на должности судей действующих членов Высшего совета правосудия.

В Верховную Раду внесен законопроект, совершенствующий работу Высшего совета правосудия и дающий возможность субъектам формирования самостоятельно увольнять членов ВСП, назначенных по их квоте. О соответствующих изменениях идет речь в законопроекте 12265, который 29 ноября зарегистрировала в парламенте группа народных депутатов.

Кроме того, предлагается прекратить участие в различных конкурсах на должности в судебной власти действующих членов ВСП и привести их зарплату в соответствие с потребностями бюджета. А именно установить, что размер вознаграждения члена Высшего совета правосудия устанавливается в размере должностного оклада судьи местного суда (т.е. около 63 тысяч грн). Напомним, что после внесенных изменений зарплата членов ВСП стартует от 236 тысяч грн.

Следовательно, депутаты предлагают определить, что решение об увольнении члена Высшего совета правосудия с должности самостоятельно принимается органом, избравшим или назначившим его.

В случае установления соответствующих оснований для увольнения Президент Украины самостоятельно увольняет назначенного им члена ВСП.

Верховная Рада Украины принимает постановление об увольнении избранного им члена ВСП по результатам рассмотрения представления не менее 45 народных депутатов Украины.

В свою очередь, съезд судей Украины принимает решение об увольнении избранного им члена Высшего совета правосудия по результатам рассмотрения представления Совета судей Украины.

Съезд адвокатов Украины принимает решение об увольнении избранного им члена ВСП по результатам рассмотрения представления Совета адвокатов Украины.

А всеукраинская конференция прокуроров принимает решение об увольнении избранного им члена Высшего совета правосудия по результатам рассмотрения представления Совета прокуроров Украины.

Съезд представителей юридических вузов и научных учреждений увольняет избранного им члена ВСП по результатам рассмотрения представления не менее одной трети избранных делегатов предварительного съезда ученых.

Со дня внесения указанных представлений такой член Высшего совета правосудия отстраняется от должности, а его полномочия останавливаются до принятия решения органом, избравшим (назначенным) этого члена ВСП.

Кроме этого, основные положения законопроекта №12265 предусматривают:

- определение принципов деятельности Высшего совета правосудия;

- повышение эффективности полномочий ВСП по обеспечению независимости судей и авторитета правосудия;

- приведение размера вознаграждения членов Высшего совета правосудия в соответствие с реалиями необходимости экономии бюджетных средств в условиях продолжающейся агрессии российской федерации;

- установление запрета действующим членам Высшего совета правосудия принимать участие в конкурсах на занятие вакантных должностей судей;

- установление требований обоснованности и открытости к решениям Председателя Высшего совета правосудия по привлечению членов одной Дисциплинарной палаты к работе другой Дисциплинарной палаты и т. д.

Авторы законопроекта отмечают, что субъекты формирования ВСП фактически лишены возможности самостоятельно контролировать деятельность избранного или назначенного ими члена Высшего совета правосудия в случае установления определенных законом оснований для его увольнения, в частности, в случае совершения им поведения, подрывающего авторитет и общественное доверие к правосудию и судебной власти, нарушение требований, установленных законодательством в сфере предотвращения коррупции и т.п.

По их словам, это приводит к игнорированию связанных с отдельными членами Высшего совета правосудия ситуаций, которые могут свидетельствовать о наличии оснований для их увольнения и которые уже получили значительную огласку в медиа, а реакция на них самой ВСП скорее говорит о попытке замолчать имеющиеся проблемы в деятельности такого органа

В качестве примера авторы законопроекта приводят обстоятельства избрания членов ВСП, имевшее место 19 августа 2022 года на съезде ученых, где, по их мнению, имело место нарушение требований законов, или участие отдельных членов ВСП в принятии решений Советом, будучи не причисленными к штату ВСП, чем подвергнуты сомнению все решения Высшего совета правосудия, принятые при таких обстоятельствах.

Положения законопроекта также предусматривают, что в случае участия члена Высшего совета правосудия или Высшей квалификационной комиссии судей Украины в конкурсе на занятие вакантной должности судьи по состоянию на день вступления этого закона в силу, такое участие прекращается.

Кроме этого, Высший совет правосудия обязан истребовать у съезда судей, съезда адвокатов, всеукраинской конференции прокуроров, съезда представителей юридических вузов и научных учреждений протоколы, решения и другие документы, созданные (полученные) ими в процессе избрание членов ВСП за период 5 лет до вступления в силу настоящего Закона.

Автор: Наталя Мамченко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.