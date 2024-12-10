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TikTok попросив тимчасово заблокувати закон США щодо продажу соцмережі

17:08, 10 грудня 2024
Соцмережа подала екстрене клопотання до Апеляційного суду округу Колумбія з метою недопущення виконання закону.
TikTok попросив тимчасово заблокувати закон США щодо продажу соцмережі
Фото: Shutterstock
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Як відомо, Федеральний апеляційний суд США підтвердив закон, що зобов'язує китайську компанію ByteDance продати американські активи свого популярного додатку TikTok до 19 січня 2025 року. В іншому разі платформі загрожує повна заборона на території США.

Пізніше соціальна мережа TikTok та її материнська компанія ByteDance подали екстрене клопотання до Апеляційного суду округу Колумбія з метою не допустити виконання закону, який вимагає від ByteDance продажу соцмережі, пише Reuters.

Представники TikTok стверджують, що ймовірність того, що Верховний суд візьметься за справу та скасує рішення, «досить висока, щоб виправдати тимчасову паузу, необхідну для подальшого обговорення». Вони також зазначають, що обраний президент Дональд Трамп пообіцяв запобігти забороні. Відстрочка «дасть новій адміністрації час визначити свою позицію, що може зняти як наближення шкоди, так і необхідність розгляду справи Верховним судом», повідомляє Bloomberg.

Міністерство юстиції не прокоментувало цієї ситуації.

Якщо Верховний суд не скасує рішення, ухвалене суддівською колегією у п’ятницю, подальша доля TikTok може залежати від рішення чинного президента Джо Байдена щодо надання 90-денного продовження крайнього терміну 19 січня для примусового продажу. Далі ж Дональд Трамп вступить на посаду 20 січня.

«Уряд здобув перемогу і сподівається виграти час. На президента Трампа чинитиметься тиск з метою виконати свою передвиборчу обіцянку, у тому числі з боку його численних шанувальників у TikTok, тому навіть невелика затримка може змінити динаміку у цій справі», — заявив Анупам Чандер, професор права Джорджтаунського університету.

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суд США TikTok

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