Практика судів
  1. Публікації
  2. / В Україні

У Служби дисциплінарних інспекторів нарешті з’являться приміщення

08:45, 12 серпня 2024
Але потрібно ще домовитися з Кабінетом міністрів та Міністерством інфраструктури.
У Служби дисциплінарних інспекторів нарешті з’являться приміщення
Офісна будівля за адресою Берестейський проспект, буд. 57
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Для Служби дисциплінарних інспекторів нарешті знайшлися приміщення.

Як повідомили 8 серпня народні депутати під час засідання Комітету Верховної Ради з питань правової політики, для 52 дисциплінарних інспекторів та працівників відділу забезпечення Служби дисциплінарних інспекторів вдалося знайти приміщення.

Мова йде про приміщення на двох поверхах старої офісної будівлі біля станції метро «Берестейська» за адресою проспект Берестейський, 57.

Наразі у цій будівлі знаходяться ДП «Державний дорожній науково-дослідний інститут ім. М. Шульгіна» та ДП «Державний автотранспортний науково-дослідний і проектний інститут». Сама будівля знаходиться на балансі Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури (Мінінфраструктури).

Розмістити Службу дисциплінарних інспекторів у відповідних приміщеннях запропонував Фонд державного майна.

Члени Вищої ради правосуддя, як повідомили нардепи під час засідання Комітету, вже оглянули запропоновані приміщення і надали концептуальну згоду на розміщення там дисциплінарних інспекторів.

Втім, для того, щоб два поверхи вказаної будівлі були передані ВРП, ще необхідно отримати погодження від Кабінету міністрів та дозвіл власне від самого Міністерства інфраструктури, в якому наразі відсутній постійний міністр.

До того ж запропоновані для розміщення Служби дисциплінарних інспекторів приміщення потребують певного ремонту.

У підсумку, 8 серпня Комітет з питань правової політики звернувся до Кабінету міністрів, щоб Уряд посприяв передачі ВРП приміщень за адресою проспект Берестейський, 57.

Нагадаємо, що історія з пошуком приміщень для розміщення Служби дисциплінарних інспекторів триває з 2023 року. Спочатку для розміщення дисциплінарних інспекторів була визначена окрема двоповерхова будівля у центрі Києва за адресою вул. Тарасівська, 15-А. Втім, з’ясувалося, що будівля знаходиться у аварійному стані і потребує тривалих відновлювальних робіт.

Також розглядався варіант розміщення дисциплінарних інспекторів у приміщеннях Шевченківського райсуду міста Києва, однак також з’ясувалося, що в запропонованих приміщеннях спочатку необхідно провести ремонтні роботи.

Відтак, виникла ситуація, коли у разі формування складу Служби дисциплінарних інспекторів (вересень-жовтень 2024 року), у дисциплінарних інспекторів просто не було б приміщення, де вони мали б здійснювати свою діяльність.

Автор: В’ячеслав Хрипун

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ

Стрічка новин

Блоги
Публікації
У Служби дисциплінарних інспекторів нарешті з’являться приміщення

Але потрібно ще домовитися з Кабінетом міністрів та Міністерством інфраструктури.

Особливості перерахунку пенсії екс-працівникам прокуратури, що виконували функції, які перейшли до ДБР – позиція Верховного Суду

Верховний Суд зробив висновок стосовно складових грошового забезпечення для перерахунку пенсії колишнім працівникам прокуратури, що виконували функції, які перейшли до ДБР.

Чи вважається особистим поданням заяви про відстрочку направлення її поштою – висновок адміністративного суду

Суд зобов’язав ТЦК розглянути заяву про відстрочку і вказав, що обов`язок «особисто повідомити» не означає «особисто прибути», а також, що має застосовуватися закон, який діяв на час подання заяви.

Названо суди, які мають виключну підсудність, і які можуть розраховувати на підвищення заробітної плати в апаратах судів

Столичні апеляційні та спеціалізовані суди об’єдналися для того, щоб врятувати свій апарат

Обмеження Кабміном верхньої межі індексації пенсії спрямовано на утримання зростання нерівності між розмірами пенсій різних категорій пенсіонерів – Верховний Суд

Верховний Суд зробив висновок про те, що обмеження Кабінетом Міністрів максимального розміру індексації пенсії у сумі 1500 грн не має ознак дискримінації.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Тетяна Скочок
    Тетяна Скочок
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва
  • Олена Васильків
    Олена Васильків
    суддя Київського районного суду м. Одеси