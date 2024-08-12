У Служби дисциплінарних інспекторів нарешті з’являться приміщення

Але потрібно ще домовитися з Кабінетом міністрів та Міністерством інфраструктури.

Офісна будівля за адресою Берестейський проспект, буд. 57

Для Служби дисциплінарних інспекторів нарешті знайшлися приміщення.

Як повідомили 8 серпня народні депутати під час засідання Комітету Верховної Ради з питань правової політики, для 52 дисциплінарних інспекторів та працівників відділу забезпечення Служби дисциплінарних інспекторів вдалося знайти приміщення.

Мова йде про приміщення на двох поверхах старої офісної будівлі біля станції метро «Берестейська» за адресою проспект Берестейський, 57.

Наразі у цій будівлі знаходяться ДП «Державний дорожній науково-дослідний інститут ім. М. Шульгіна» та ДП «Державний автотранспортний науково-дослідний і проектний інститут». Сама будівля знаходиться на балансі Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури (Мінінфраструктури).

Розмістити Службу дисциплінарних інспекторів у відповідних приміщеннях запропонував Фонд державного майна.

Члени Вищої ради правосуддя, як повідомили нардепи під час засідання Комітету, вже оглянули запропоновані приміщення і надали концептуальну згоду на розміщення там дисциплінарних інспекторів.

Втім, для того, щоб два поверхи вказаної будівлі були передані ВРП, ще необхідно отримати погодження від Кабінету міністрів та дозвіл власне від самого Міністерства інфраструктури, в якому наразі відсутній постійний міністр.

До того ж запропоновані для розміщення Служби дисциплінарних інспекторів приміщення потребують певного ремонту.

У підсумку, 8 серпня Комітет з питань правової політики звернувся до Кабінету міністрів, щоб Уряд посприяв передачі ВРП приміщень за адресою проспект Берестейський, 57.

Нагадаємо, що історія з пошуком приміщень для розміщення Служби дисциплінарних інспекторів триває з 2023 року. Спочатку для розміщення дисциплінарних інспекторів була визначена окрема двоповерхова будівля у центрі Києва за адресою вул. Тарасівська, 15-А. Втім, з’ясувалося, що будівля знаходиться у аварійному стані і потребує тривалих відновлювальних робіт.

Також розглядався варіант розміщення дисциплінарних інспекторів у приміщеннях Шевченківського райсуду міста Києва, однак також з’ясувалося, що в запропонованих приміщеннях спочатку необхідно провести ремонтні роботи.

Відтак, виникла ситуація, коли у разі формування складу Служби дисциплінарних інспекторів (вересень-жовтень 2024 року), у дисциплінарних інспекторів просто не було б приміщення, де вони мали б здійснювати свою діяльність.

Автор: В’ячеслав Хрипун

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.