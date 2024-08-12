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У Службы дисциплинарных инспекторов наконец-то появятся помещения

08:45, 12 августа 2024
Но нужно еще договориться с Кабинетом министров и Министерством инфраструктуры.
У Службы дисциплинарных инспекторов наконец-то появятся помещения
Офисное здание по адресу Берестейский проспект, д. 57
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Для Службы дисциплинарных инспекторов наконец-то нашлись помещения. 

Как сообщили 8 августа народные депутаты во время заседания Комитета Верховной Рады по вопросам правовой политики, для 52 дисциплинарных инспекторов и работников отдела обеспечения Службы дисциплинарных инспекторов удалось найти помещения. 

Речь идет о помещениях на двух этажах старого офисного здания возле станции метро "Берестейская" по адресу проспект Берестейский, 57. 

В настоящее время в этом здании находятся ГП «Государственный дорожный научно-исследовательский институт им. М. Шульгина» и ГП «Государственный автотранспортный научно-исследовательский и проектный институт». Само здание находится на балансе Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры (Мининфраструктуры). 

Разместить Службу дисциплинарных инспекторов в соответствующих помещениях предложил Фонд государственного имущества. 

Члены Высшего совета правосудия, как сообщили нардепы во время заседания Комитета, уже осмотрели предложенные помещения и дали концептуальное согласие на размещение там дисциплинарных инспекторов.

Впрочем, для того чтобы два этажа указанного здания были переданы ВСП, еще необходимо получить согласование от Кабинета министров и разрешение от самого Министерства инфраструктуры, в котором пока отсутствует постоянный министр. 

К тому же, предложенные для размещения Службы дисциплинарных инспекторов помещения требуют определенного ремонта.

В итоге, 8 августа Комитет по вопросам правовой политики обратился в Кабинет министров, чтобы Правительство поспособствовало передаче ВСП помещений по адресу проспект Берестейский, 57. 

Напомним, что история с поиском помещений для размещения службы дисциплинарных инспекторов длится с 2023 года. Сначала для размещения дисциплинарных инспекторов было определено отдельное двухэтажное здание в центре Киева по ул. Тарасовская, 15-А. Впрочем, выяснилось, что здание находится в аварийном состоянии и нуждается в длительных восстановительных работах. 

Также рассматривался вариант размещения дисциплинарных инспекторов в помещениях Шевченковского райсуда города Киева, однако выяснилось, что в предложенных помещениях сначала необходимо провести ремонтные работы.

Таким образом, возникла ситуация, когда в случае формирования состава Службы дисциплинарных инспекторов (сентябрь-октябрь 2024 года), у дисциплинарных инспекторов просто не было бы помещения, где они должны осуществлять свою деятельность.

Автор: Вячеслав Хрипун

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