Призначено заступника керівника Служби дисциплінарних інспекторів

Переможцем конкурсу стала помічник судді ВАКС, адвокат Вікторія Недибалюк.

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Вища рада правосуддя 28 листопада 2024 року призначила на посаду заступника керівника Служби дисциплінарних інспекторів Вікторію Недибалюк, яка у вересні була визнана єдиним переможцем конкурсу на вказану посаду.

Нагадаємо, що Вікторія Недибалюк є помічником судді Вищого антикорупційного суду Інни Білоус. У минулому Вікторія Недибалюк тривалий час займалася адвокатською практикою.

Кандидатуру Вікторії Недибалюк на посаду заступника керівника Служби дисциплінарних інспекторів одноголосно підтримали 17 присутніх у засіданні членів Вищої ради правосуддя.

Відтак, Вікторія Недибалюк призначена на посаду заступника керівника СДІ строком на 5 років.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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