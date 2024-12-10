Трамп в шутку назвал премьера Трюдо «губернатором штата Канада»

Избранный президент США Дональд Трамп в шутку назвал канадского премьер-министра Джастина Трюдо «губернатором большого штата Канада»

Избранный президент США Дональд Трамп в шутку назвал канадского премьер-министра Джастина Трюдо "губернатором штата Канада" на фоне разногласий по поводу возможного введения Вашингтоном тарифов на канадские товары. Об этом он написал на своей странице в сети Truth Social.

"Мне было приятно ужинать в один из вечеров с губернатором большого штата Канада Джастином Трюдо", – написал Трамп.

Он заявил, что с нетерпением ждёт новой встречи с премьером Канады, чтобы обстоятельно обсудить тему тарифов и торговли. Трамп подчеркнул, что результаты этих переговоров будут "впечатляющими для всех".

Напомним, мы писали, что Дональд Трамп предложил премьер-министру Канады Джастину Трюдо стать 51-м штатом США из-за нелегальных мигрантов. Он сообщил канадскому премьеру, что сразу после вступления в должность намерен ввести пошлины на ввоз товаров в размере 25%.

По словам Трампа, такой вариант развития событий возможен, если Канада не будет содействовать США по вопросу ограничения потока нелегалов в Соединенные Штаты через канадскую границу.

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