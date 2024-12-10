США впервые успешно перехватили баллистическую ракету средней дальности

Испытания проходили у берегов острова Гуам в западной части Тихого океана.

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США в тестовом режиме провела перехват баллистической ракеты средней дальности – испытание завершилось успешно. Об этом сообщает Reuters.

Это первый успешный перехват баллистической ракеты средней дальности, которую осуществило Агентство противоракетной обороны Соединенных Штатов.

Испытания проходили у берегов острова Гуам в западной части Тихого океана.

В ходе испытания система Aegis Guam, интегрированная с новым радаром AN/TPY-6 и вертикальной пусковой установкой, произвела пуск ракеты Standard Missile-3 Block IIA.

Директор Агентства противоракетной обороны США генерал-лейтенант Хит Коллинз назвал это испытание "огромными коллективными усилиями", подчеркнув его важность для проверки общей архитектуры отслеживания и интегрированных сил и средств противовоздушной и противоракетной обороны Гуама.

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