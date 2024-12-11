Макрон приїде до Варшави для обговорення плану європейської миротворчої місії в Україні

Еммануель Макрон може порушити питання миротворчої місії, яка б гарантувала, що Кремль не порушить можливе майбутнє перемир'я і встановлену лінію розмежування.

У четвер, 12 грудня, президент Франції Еммануель Макрон приїде до Польщі, де планує обговорити план європейської миротворчої місії для збереження суверенітету України, пише газета Rzeczpospolita.

Видання зазначає, що зараз лише виняткові обставини можуть змусити Макрона залишити Францію та вирушити до іншої країни. Однак є й інший політичний календар, який не терпить затримок. Мова про інавгурацію Дональда Трампа на посаду президента США.

ЗМІ стверджують, що Макрон під час розмови з Трампом міг сказати йому, що Європа не може залишатися осторонь переговорів між США і Росією.

Макрон може порушити питання миротворчої місії, яка б гарантувала, що Кремль не порушить можливе майбутнє перемир'я і встановлену лінію розмежування. Таким чином Польща, з її швидко зростаючим військовим потенціалом і географічним розташуванням стає важливою частиною такого плану.

Також видання вважає, що чим більше країн візьмуть участь у такій миротворчій місії, тим більше шансів, що Росія не наважиться знову завдати удару по Україні.

За словами Елі Тененбаума, експерта французького Інституту міжнародних відносин, який працює над проектом такої місії, місія може складатися з п’яти бригад (близько 40 тисяч солдатів). І Польща може взяти на себе командування одним із них. На думку Тененбаума є три шляхи надання Україні гарантій безпеки:

- Перший — «німецький»: прийняти країну до НАТО навіть без остаточного встановлення її кордонів, як це було з Німеччиною в 1955 році. Однак Америка цього не хоче, як і Німеччина.

- Другий — «ізраїльська» модель: масове постачання зброї в Україну навіть після укладення миру. Це невизначено, враховуючи бюджетні труднощі як у США, так і в Європі.

- Третій — «корейська» модель: міжнародна миротворча місія, яка понад 70 років охороняла лінію розмежування між Південною та Північною Кореєю.

Раніше ми писали, що запрошення України в НАТО і гарантії безпеки обговорять на першій зустрічі нової Контактної групи.

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