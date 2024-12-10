Запрошення України в НАТО і гарантії безпеки обговорять на першій зустрічі нової Контактної групи

В Офісі Президента розповіли, які питання планують обговорити на першому засіданні нової Контактної групи.

Фото: ukrinform.com

Заступник голови Офісу Президента України Ігор Жовква повідомив, що Президент Володимир Зеленський на засіданні контактної групи щодо завершення війни планує обговорити запрошення України до НАТО. Про це він сказав під час опитування «Зовнішня політика і безпека. Настрої українського суспільства», здійсненого на замовлення Центру «Нова Європа».

Посадовець нагадав, що вчора Зеленський розповів про створення нової Контактної групи, а також вже було анонсовано перше її засідання на рівні декількох європейських партнерів.

«Одним з питань такої зустрічі, одним з питань порядку денного, буде безумовно і питання, про яке ми з вами говоримо, отримання заявки на членство, і питання гарантії безпеки для України до моменту вступу до НАТО, поряд і іншими питаннями, питаннями військової підтримки України», - заявив Жовква.

Також він додав, ці питання порушувалися також в ході нещодавньої зустрічі Президента України з президентом Франції Еммануелем Макроном і новообраним президентом США Дональдом Трампом.

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