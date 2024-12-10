Приглашение Украины в НАТО и гарантии безопасности обсудят на первой встрече новой Контактной группы

В Офисе Президента рассказали, какие вопросы планируют обсудить на первом заседании новой Контактной группы.

Фото: ukrinform.com

Заместитель главы Офиса Президента Украины Игорь Жовква сообщил, что Президент Владимир Зеленский на заседании контактной группы по завершению войны планирует обсудить приглашение Украины в НАТО. Об этом он сказал во время опроса «Внешняя политика и безопасность. Настроения украинского общества», осуществленного по заказу Центра «Новая Европа».

Чиновник напомнил, что вчера Зеленский рассказал о создании новой Контактной группы, а также уже было анонсировано первое ее заседание на уровне нескольких европейских партнеров.

«Одним из вопросов такой встречи, одним из вопросов повестки дня, будет безусловно и вопрос, о котором мы с вами говорим, получение заявки на членство, и вопрос гарантии безопасности для Украины до момента вступления в НАТО, наряду и другими вопросами, вопросами военной поддержки Украины», – заявил Жовква.

Также он добавил, что эти вопросы поднимались также в ходе недавней встречи Президента Украины с президентом Франции Эммануэлем Макроном и новоизбранным президентом США Дональдом Трампом.

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