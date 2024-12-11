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Politico назвало Джорджу Мелоні найвпливовішою людиною Європи

08:30, 11 грудня 2024
У Politico зазначили, що Джорджа Мелоні є саме тією людиною, «якій ви дзвоните, якщо хочете говорити з Європою».
Politico назвало Джорджу Мелоні найвпливовішою людиною Європи
Фото: delfi.ee
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Прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні стала найвпливовішою людиною Європи за версією політичного видання Politico. Про це йдеться у рейтингу, яке оприлюднило видання.

У Politico зазначають, що Мелоні є саме тією людиною, «якій ви дзвоните, якщо хочете говорити з Європою».

«Якщо ви Ілон Маск – найбагатша людина у світі та ключовий радник новообраного президента Сполучених Штатів Дональда Трампа — номер, який ви набираєте, належить Джорджії Мелоні. Менш ніж за десять років лідер правої партії «Брати Італії» пройшла шлях від звільнення як ультранаціоналістичного шахрая до обрання прем’єр-міністром Італії та утвердилася як фігура, з якою Брюссель, а тепер і Вашингтон можуть мати справу», – пише видання.

Також оголосили переможців інших номінацій: президентка Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн №1 в категорії «Діячі», лідер опозиції Німеччини Фрідріх Мерц – перший серед «Руйнівників», а Марк Рютте, генсек НАТО, очолив список «мрійників».

При цьому, керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак увійшов до рейтингу найвпливовіших людей Європи за версією Politico в категорії «мрійники» з підписом – «фіксатор».

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ЄС

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