У двох областях України скасували графіки відключення світла

Графіки відключень світла скасували за вказівкою «Укренерго».

У середу, 11 грудня, у декількох областях України скасували графіки відключень світла. Це зроблено за вказівкою «Укренерго». Про це повідомили на офіційних сайтах обленерго.

Зокрема скасовано графіки у Львівській та Івано-Франківській областях.

«Станом на 7:05 відбулися оновлення у графіках погодинних відключень до окремої вказівки», - йдеться у повідомленні «Прикарпаттяобенерго».

Графік для Львівської області:

Раніше ми писали, які будуть графіки відключення світла у Києві і області 11 грудня.

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