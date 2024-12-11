Практика судів
  1. В Україні

У двох областях України скасували графіки відключення світла

09:05, 11 грудня 2024
Графіки відключень світла скасували за вказівкою «Укренерго».
У двох областях України скасували графіки відключення світла
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У середу, 11 грудня, у декількох областях України скасували графіки відключень світла. Це зроблено за вказівкою «Укренерго». Про це повідомили на офіційних сайтах обленерго.

Зокрема скасовано графіки у Львівській та Івано-Франківській областях.

«Станом на 7:05 відбулися оновлення у графіках погодинних відключень до окремої вказівки», - йдеться у повідомленні «Прикарпаттяобенерго».

Графік для Львівської області:

Раніше ми писали, які будуть графіки відключення світла у Києві і області 11 грудня.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

графіки відключень світла

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Банки через сервіс Дія планують отримувати дані про дохід клієнта і судові справи – що передбачає підписаний меморандум

Без підтверджених законних доходів операції у банку стануть проблемою як для громадян, так і для ФОП та самозайнятих осіб.

Надії, що Служба дисциплінарних інспекторів успішно запрацює через місяць, два або три, немає – голова Вищої ради правосуддя

У Вищій раді правосуддя вважають, що більшість призначених на свої посади дисциплінарних інспекторів поки що нездатні ефективно виконувати свої повноваження – потрібен час на їх підготовку.

Верховний Суд пояснив, коли на прокурора не поширюються процесуальні права і обов’язки учасника справи

Як зазначив Верховний Суд, при вирішенні питання про поновлення строку на апеляційне оскарження апеляційному суду слід брати до уваги виконання прокурором вимог конституційного, а не процесуального представництва прокурором інтересів держави.

Клієнти, які планують переказувати гроші понад ліміт, зобов’язані надати документальне підтвердження доходів – банки підписали меморандум

За наявності документально підтверджених доходів клієнта, що перевищують встановлений на дату ліміт, будуть здійснюватися перекази в межах підтвердженого доходу.

Служба дисциплінарних інспекторів розпочне свою діяльність 23 грудня

У складі Служби дисциплінарних інспекторів будуть працювати 21 дисциплінарний інспектор

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Олена Левчук
    Олена Левчук
    суддя Одеського окружного адміністративного суду