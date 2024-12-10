Які будуть графіки відключення світла у Києві і області 11 грудня

Для побутових споживачів вимикатимуть світло з 7:00 до 22:00 у кілька черг.

У середу, 11 грудня, в Україні для побутових споживачів вимикатимуть світло з 7:00 до 22:00 у кілька черг. Графіки обмеження електроенергії для бізнесу і промисловості діятимуть з 7:00 до 22:00.

В Укренерго звернули увагу, що час застосування та обсяг обмежень протягом доби можуть змінитись.

Актуальні графіки вимкнення світла у Києві та області 11 грудня опублікував ДТЕК.

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