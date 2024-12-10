Какие будут графики отключения света в Киеве и области 11 декабря

Для бытовых потребителей будут выключать свет с 7:00 до 22:00 в несколько очередей.

В среду, 11 декабря, в Украине для бытовых потребителей будут выключать свет с 7:00 до 22:00 в несколько очередей. Графики ограничения электроэнергии для бизнеса и промышленности будут действовать с 7:00 до 22:00.

В Укрэнерго обратили внимание, что время применения и объем ограничений в течение суток может измениться.

Актуальные графики отключения света в Киеве и области 11 декабря опубликовал ДТЭК.

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