Верховный Суд подтвердил 5-летний приговор гражданину Молдовы за попытку подкупа военного прокурора

Верховный Суд отказал стороне защиты в пересмотре приговора гражданину Молдовы.

Кассационный уголовный суд в составе Верховного Суда оставил в силе приговор, которым к 5 годам лишения свободы приговорили гражданина Молдовы за предоставление неправомерной выгоды должностному лицу (ч. 3 ст. 369 УК Украины). Также к нему применена специальная конфискация и изъята в собственность государства 75 тысяч долларов США.

По обстоятельствам уголовного производства в мае 2021 года совладелец компании, которой принадлежало арестованное судно и груз, с целью снятия ареста и избежания возможной конфискации этого имущества высказал предложение о предоставлении неправомерной выгоды прокурору военной прокуратуры.

В дальнейшем, во время встречи, состоявшейся под контролем правоохранительных органов, осужденный передал прокурору 75 тысяч долларов США неправомерную выгоду за совершение необходимых процессуальных действий, направленных на снятие ареста.

Верховный Суд отказал стороне защиты в пересмотре приговора.

Полный текст постановления КУС ВС по делу №757/38626/17-к будет объявлен 16 декабря.

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