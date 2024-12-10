Практика судів
  1. Судова практика
  2. / Верховний Суд

Верховний Суд підтвердив 5-річний вирок громадянину Молдови за спробу підкупу військового прокурора

19:36, 10 грудня 2024
Верховний Суд відмовив стороні захисту у перегляді вироку громадянину Молдови.
Верховний Суд підтвердив 5-річний вирок громадянину Молдови за спробу підкупу військового прокурора
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Касаційний кримінальний суд у складі Верховного Суду залишив без змін вирок, яким до 5 років позбавлення волі засудили громадянина Молдови за надання неправомірної вигоди службовій особі (ч. 3 ст. 369 КК України). Також до нього застосовано спеціальну конфіскацію і вилучено у власність держави 75 тисяч доларів США.

За обставинами кримінального провадження, у травні 2021 року співвласник компанії, якій належало арештоване судно та вантаж, з метою зняття арешту й уникнення можливої конфіскації цього майна висловив пропозицію надання неправомірної вигоди прокурору військової прокуратури.

Надалі, під час зустрічі, яка відбулася під контролем правоохоронних органів, засуджений передав прокурору 75 тисяч доларів США неправомірної вигоди за вчинення необхідних процесуальних дій, спрямованих на зняття арешту.

Верховний Суд відмовив стороні захисту у перегляді вироку.

Повний текст постанови ККС ВС у справі № 757/38626/17-к  буде оголошено 16 грудня.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

 

 

Верховний Суд вирок

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Клієнти, які планують переказувати гроші понад ліміт, зобов’язані надати документальне підтвердження доходів – банки підписали меморандум

За наявності документально підтверджених доходів клієнта, що перевищують встановлений на дату ліміт, будуть здійснюватися перекази в межах підтвердженого доходу.

Служба дисциплінарних інспекторів розпочне свою діяльність 23 грудня

У складі Служби дисциплінарних інспекторів будуть працювати 21 дисциплінарний інспектор

Співбесіди з кандидатами на посаду члена ВККС відбудуться 14 січня

На вакантну посаду члена ВККС претендують судді Оксана Андрійчук та Віталій Крикливий.

Суддям, які працюють в суді, що розташований в зоні активних бойових дій, пропонують доплачувати до 21 тисячі грн

У Верховній Раді зареєстрували новий законопроект про доплати суддям.

Гроші за знищену техніку ворога можна буде отримати протягом 72 годин після погодження рапорту через Армія+ – Катерина Черногоренко

Заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко обіцяє, що військові зможуть подати електронний рапорт на отримання винагороди за знищену техніку через Армія+ і отримати гроші протягом 72 годин.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Павло Павліш
    Павло Павліш
    заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань правової політики
  • Віктор Дубовик
    Віктор Дубовик
    генеральний директор Директорату з питань правової політики Офісу Президента України