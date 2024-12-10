Верховний Суд підтвердив 5-річний вирок громадянину Молдови за спробу підкупу військового прокурора

Верховний Суд відмовив стороні захисту у перегляді вироку громадянину Молдови.

Касаційний кримінальний суд у складі Верховного Суду залишив без змін вирок, яким до 5 років позбавлення волі засудили громадянина Молдови за надання неправомірної вигоди службовій особі (ч. 3 ст. 369 КК України). Також до нього застосовано спеціальну конфіскацію і вилучено у власність держави 75 тисяч доларів США.

За обставинами кримінального провадження, у травні 2021 року співвласник компанії, якій належало арештоване судно та вантаж, з метою зняття арешту й уникнення можливої конфіскації цього майна висловив пропозицію надання неправомірної вигоди прокурору військової прокуратури.

Надалі, під час зустрічі, яка відбулася під контролем правоохоронних органів, засуджений передав прокурору 75 тисяч доларів США неправомірної вигоди за вчинення необхідних процесуальних дій, спрямованих на зняття арешту.

Верховний Суд відмовив стороні захисту у перегляді вироку.

Повний текст постанови ККС ВС у справі № 757/38626/17-к буде оголошено 16 грудня.

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