Практика судів
  1. Суспільство

11 грудня – яке сьогодні свято та головні події

09:25, 11 грудня 2024
11 грудня в Україні і світі святкують Міжнародний день гір.
11 грудня – яке сьогодні свято та головні події
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У середу, 11 грудня, в Україні та у світі відзначають низку свят. Також цього дня у минулому сталося кілька важливих подій.

11 грудня в Україні і світі святкують Міжнародний день танго. Цей день присвячений вшануванню танго — культури, музики, танцю та стилю життя, які стали важливою частиною культурної спадщини Аргентини та Уругваю. Дата була обрана на честь двох знакових постатей в історії танго: Карлоса Гарделя (легендарного співака і композитора, якого часто називають «королем танго») та Хуліо Де Каро (видатного композитора, диригента і скрипаля, який зробив вагомий внесок у розвиток музики танго).

Також 11 грудня Всесвітній день хворого на бронхіальну астму. Цей день спрямований на підвищення обізнаності про бронхіальну астму, її профілактику, діагностику та лікування. Бронхіальна астма — це хронічне запальне захворювання дихальних шляхів, яке проявляється нападами утрудненого дихання, кашлем, задишкою та відчуттям стиснення в грудях.

А ще 11 грудня Міжнародний день гір. Цей день проголошений ООН 2003 року з метою привернення уваги до важливості гірських екосистем для життя планети та добробуту людей. Міжнародний день гір — це заклик берегти гори, адже вони є життєво важливими для мільйонів людей і всієї планети.

Яке сьогодні церковне свято

11 грудня в церковному календарі – день пам’яті святого преподобного Даниїла Стовпника. Він був православним святим, який жив у XIV столітті. Він народився в місті Хіліндар, що нині є частиною Болгарії. Даниїл був відомий своєю духовною силою та відданістю Богу. Він заснував монастир на горі Аї-Петрі в Константинополі, де і провів більшу частину свого життя. Даниїл був відомий своїми чудотворними діями та духовною мудрістю, яка привертала багатьох послідовників. Він помер 1492 року і був канонізований православною церквою.

Календар важливих подій за 11 грудня

220 рік — Цао Пі примушує імператора Сянь Хань зректися престолу династії Хань;

361 рік — Флавій Клавдій Юліан вступає до Константинополя як єдиний імператор Римської імперії;

630 рік — Мухамед приводить 10000 армію під стіни Мекки;

1648 рік — вночі повстанці захоплюють київський замок;

1769 рік — у Великій Британії запатентовують жалюзі;

1789 рік — засновують університет Північної Кароліни;

1844 рік — в Бостоні дантист Горас Веллс вперше використовує закис азоту, як анестетик у стоматології;

1852 рік — у Парижі відкривають найстаршу з нині чинних циркових споруд;

1894 рік — у Парижі відкривають першу у світі автовиставку, у якій брало участь 9 фірм;

1924 рік — у Харкові відкривається Всеукраїнська партійна нарада виробничих осередків;

1981 рік — лондонський Біг-Бен зупиняється від холоду (о 12:27);

1991 рік — Україна оголошує про встановлення дипломатичних стосунків з колишніми республіками СРСР;

2003 рік — в Україні починає роботу перший кінодистриб'ютор артхаусного кіно —»Артхаус Трафік»;

2013 рік — відбувається невдала спроба розгону Євромайдану у Києві силами Беркуту та спецпідрозділів міліції.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

Україна яке сьогодні свято свято

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Банки через сервіс Дія планують отримувати дані про дохід клієнта і судові справи – що передбачає підписаний меморандум

Без підтверджених законних доходів операції у банку стануть проблемою як для громадян, так і для ФОП та самозайнятих осіб.

Надії, що Служба дисциплінарних інспекторів успішно запрацює через місяць, два або три, немає – голова Вищої ради правосуддя

У Вищій раді правосуддя вважають, що більшість призначених на свої посади дисциплінарних інспекторів поки що нездатні ефективно виконувати свої повноваження – потрібен час на їх підготовку.

Верховний Суд пояснив, коли на прокурора не поширюються процесуальні права і обов’язки учасника справи

Як зазначив Верховний Суд, при вирішенні питання про поновлення строку на апеляційне оскарження апеляційному суду слід брати до уваги виконання прокурором вимог конституційного, а не процесуального представництва прокурором інтересів держави.

Клієнти, які планують переказувати гроші понад ліміт, зобов’язані надати документальне підтвердження доходів – банки підписали меморандум

За наявності документально підтверджених доходів клієнта, що перевищують встановлений на дату ліміт, будуть здійснюватися перекази в межах підтвердженого доходу.

Служба дисциплінарних інспекторів розпочне свою діяльність 23 грудня

У складі Служби дисциплінарних інспекторів будуть працювати 21 дисциплінарний інспектор

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Олена Левчук
    Олена Левчук
    суддя Одеського окружного адміністративного суду