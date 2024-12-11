11 грудня – яке сьогодні свято та головні події

11 грудня в Україні і світі святкують Міжнародний день гір.

У середу, 11 грудня, в Україні та у світі відзначають низку свят. Також цього дня у минулому сталося кілька важливих подій.

11 грудня в Україні і світі святкують Міжнародний день танго. Цей день присвячений вшануванню танго — культури, музики, танцю та стилю життя, які стали важливою частиною культурної спадщини Аргентини та Уругваю. Дата була обрана на честь двох знакових постатей в історії танго: Карлоса Гарделя (легендарного співака і композитора, якого часто називають «королем танго») та Хуліо Де Каро (видатного композитора, диригента і скрипаля, який зробив вагомий внесок у розвиток музики танго).

Також 11 грудня Всесвітній день хворого на бронхіальну астму. Цей день спрямований на підвищення обізнаності про бронхіальну астму, її профілактику, діагностику та лікування. Бронхіальна астма — це хронічне запальне захворювання дихальних шляхів, яке проявляється нападами утрудненого дихання, кашлем, задишкою та відчуттям стиснення в грудях.

А ще 11 грудня Міжнародний день гір. Цей день проголошений ООН 2003 року з метою привернення уваги до важливості гірських екосистем для життя планети та добробуту людей. Міжнародний день гір — це заклик берегти гори, адже вони є життєво важливими для мільйонів людей і всієї планети.

Яке сьогодні церковне свято

11 грудня в церковному календарі – день пам’яті святого преподобного Даниїла Стовпника. Він був православним святим, який жив у XIV столітті. Він народився в місті Хіліндар, що нині є частиною Болгарії. Даниїл був відомий своєю духовною силою та відданістю Богу. Він заснував монастир на горі Аї-Петрі в Константинополі, де і провів більшу частину свого життя. Даниїл був відомий своїми чудотворними діями та духовною мудрістю, яка привертала багатьох послідовників. Він помер 1492 року і був канонізований православною церквою.

Календар важливих подій за 11 грудня

220 рік — Цао Пі примушує імператора Сянь Хань зректися престолу династії Хань;

361 рік — Флавій Клавдій Юліан вступає до Константинополя як єдиний імператор Римської імперії;

630 рік — Мухамед приводить 10000 армію під стіни Мекки;

1648 рік — вночі повстанці захоплюють київський замок;

1769 рік — у Великій Британії запатентовують жалюзі;

1789 рік — засновують університет Північної Кароліни;

1844 рік — в Бостоні дантист Горас Веллс вперше використовує закис азоту, як анестетик у стоматології;

1852 рік — у Парижі відкривають найстаршу з нині чинних циркових споруд;

1894 рік — у Парижі відкривають першу у світі автовиставку, у якій брало участь 9 фірм;

1924 рік — у Харкові відкривається Всеукраїнська партійна нарада виробничих осередків;

1981 рік — лондонський Біг-Бен зупиняється від холоду (о 12:27);

1991 рік — Україна оголошує про встановлення дипломатичних стосунків з колишніми республіками СРСР;

2003 рік — в Україні починає роботу перший кінодистриб'ютор артхаусного кіно —»Артхаус Трафік»;

2013 рік — відбувається невдала спроба розгону Євромайдану у Києві силами Беркуту та спецпідрозділів міліції.

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