Яйца подорожали на 101%, а морковь на 207% — как изменились цены на продукты за три года войны

За три года войны капуста подорожала на 154%, картофель на 151%, а лимоны на 134%.

В Украине с каждым годом продолжают расти цены на продукты. Из-за этого гражданам все чаще приходится экономить или сокращать потребительскую корзину.

В издании «Слово и Дело» сравнили, как изменились цены на продукты за три года войны. Цены сравнивали – по состоянию на ноябрь этого года против ноября 2021-го.

Яйца. Десяток яиц по состоянию на ноябрь стоит около 78 гривен – на 101% дороже, чем в ноябре 2021 года (38,8 гривен).

Мясные продукты. Больше всего подорожала свинина: килограмм ошейка сейчас стоит около 282 гривен против 148 гривен три года назад (+90,5%).

Сало подорожало на 57,7% – до 234 гривен за килограмм. Стоимость куриного филе выросла на треть – до 186,9 гривен за килограмм (в ноябре 2021-го было 143,4 гривен).

Рыба. Стоимость килограмма селедки выросла с 73,3 гривен до 167,7 гривен – подорожание на 128,8%.

Хлеб. Пшеничный хлеб теперь стоит около 35 гривен против 24,7 гривен три года назад (+47,7%). Стоимость батон выросла с 21,2 гривен до 28,6 гривен (+34,9%).

Молочные продукты. Пачка масла (73%) теперь стоит около 104 гривен – на 111% дороже, чем в ноябре 2021 года (49,3 гривен).

Бутылка молока (2,6% жирности) подорожала с 30,9 гривен до 52,3 гривен (+69,3%). Цена на сметану (15% жирности) выросла на 85,9% – с 28,4 гривен до 52,8 гривен.

Бакалея. Более чем на 50% выросла стоимость макарон (с 21,7 гривен до 33,5 гривен) и риса (с 38,3 гривен до 58,2 гривен).

Пшеничная мука подорожала на 41,7% – с 21,1 гривен до 29,9 гривен. Стоимость подсолнечного масла выросла на 17,9% – с 56 гривен за бутылку до 66 гривен.

Килограмм сахара сейчас стоит около 34 гривен против 26,4 гривен три года назад (+31,1%).

Единственный товар, который подешевел – гречка: сейчас килограмм стоит около 32,6 гривен (-31,1%).

Овощи и фрукты. Выросли цены на все овощи из борщевого набора: свекла – на 43,9% (около 20 гривен за килограмм), капуста – на 154,3% (около 32,3 гривен за килограмм), картошка – на 150,8% (32,6 гривен за килограмм), морковь – на 207,6% (28,3 гривен за килограмм), репчатый лук – на 50% (18,3 гривен за килограмм).

Что касается фруктов, то лимоны, например, подорожали на 134,2% – с 29,5 гривен за килограмм до 69,1 гривен. Бананы сейчас стоят около 61,5 гривен за килограмм (+115,8%).

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