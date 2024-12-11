Экс-министр обороны Южной Кореи пытался покончить с собой в СИЗО

Бывшего министра обороны Южной Кореи удерживают в СИЗО по обвинению в мятеже.

Фото: allkpop.com

В среду, 11 декабря, бывший министр обороны Южной Кореи Ким Йон Хен пытался покончить с собой в следственном изоляторе Сеула. Об этом сообщило агентство Yonhap со ссылкой на представителя пенитенциарной службы.

Начальник СИЗО Шин Йонг-Хэ заявил, что состояние здоровья экс-министра стабильное.

После неудачной попытки Ким находится в защитной камере, и его состояние здоровья остается стабильным, сообщил законодателям во время парламентских слушаний Шин Йонг-Хэ.

Экс-министр обороны Южной Кореи содержится в СИЗО по обвинению в мятеже, связанном с расследованием объявления военного положения.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, полиция Южной Кореи начала расследование в отношении президента по подозрению в госизмене. В жалобах упоминаются не только Юн Сок Йоль, но и бывший министр обороны Ким Йон Хен, начальник штаба армии Пак Ан Су и министр внутренних дел Ли Сан Мин. Их всех обвиняют в госизмене из-за объявления военного положения 3 декабря.

Как сообщалось, президент Южной Кореи объявил о введении военного положения в стране. По его словам, решение было принято для того, чтобы «искоренить просеверокорейские силы и поддержать конституционный порядок в стране».

После этого в стране запретили какую-либо политическую деятельность, протесты, а под контролем власти оказались все СМИ. Кроме того, здание парламента заблокировано, там находились военные.

Позже парламент Южной Кореи проголосовал за отмену военного положения в стране.

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