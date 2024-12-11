Практика судов
  1. Судебная практика
  2. / В Украине

Суд подтвердил законность действий налоговой по делу об обязательствах по НДС на 113 миллионов гривен

11:24, 11 декабря 2024
Контролирующий орган провел камеральную проверку налоговой отчетности по НДС у плательщика и выявил нарушения.
Суд подтвердил законность действий налоговой по делу об обязательствах по НДС на 113 миллионов гривен
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Налоговая служба в Полтавской области сообщает, что судом первой инстанции поддержана позиция контролирующего органа относительно правомерности принятых уведомлений-решений, которыми определено налоговое обязательство по платежу налог на добавленную стоимость и применены штрафные (финансовые) санкции на общую сумму 113 216 400,0 грн.

Так, контролирующим органом проведена камеральная проверка налоговой отчетности по налогу на добавленную стоимость плательщика и установлены нарушения пункта 184.7 статьи 184 НК Украины и Порядка заполнения и представления налоговой отчетности по налогу на добавленную стоимость, утвержденного приказом Министерства финансов Украины от 28.01.2016 №21, изменениями и дополнениями.

В обоснование исковых требований истец отметил, что акт камеральной проверки от 04.01.2024 должен был быть оформлен до 20.11.2023, поэтому контролирующим органом не соблюдены требования пункта 76.3 статьи 76 ТК Украины относительно срока проведения камеральной проверки общества. Также в спорных правоотношениях должны быть применены положения абзаца 1 подпункта 69.1 пункта 69 подраздела 10 раздела XX ТК Украины.

При рассмотрении дела судом приняты во внимание доводы контролирующего органа о том, что спорное налоговое уведомление-решение отвечает требованиям действующего законодательства, а именно: решением ГНС в Полтавской области от 13.09.2023 общество исключено из Реестра плательщиков НДС на основании пункта 184.1 статьи 184 НК Украины в связи с тем, что плательщик в течение 12 последовательных налоговых месяцев не подавал контролирующему органу декларации по налогу на добавленную стоимость, самостоятельно условная продажа остатков товаров и внеоборотных активов не признана и соответственно надлежащая сумма налоговых обязательств по налогу на добавленную стоимость не определена и в бюджет не уплачена.

Судом сделан вывод, что по содержанию положения пункта 102.1 статьи 102 ТК Украины контролирующий орган имеет право провести проверку и самостоятельно определить сумму денежных обязательств налогоплательщика в случаях, определенных настоящим Кодексом, не позднее окончания 1095 дня, следующего за последним днем ​​предельного срока представление налоговой декларации.

Согласно акту камеральной проверки от 04.01.2024, предельный срок подачи налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость за сентябрь 2023 года – 20 октября 2023 года. Таким образом, камеральная проверка и вынесение обжалуемого налогового уведомления-решения осуществлены контролирующим органом в пределах сроков, определенных пунктом 76.3 статьи 76 ТК и статьей 102 ТК Украины.

Следовательно, Полтавским окружным административным судом от 19 ноября 2024 года по делу №440/5847/24 отказано в удовлетворении иска общества к ГНС в Полтавской области.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

суд налоговая НДС судебная практика налоги

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
В УПК внесут изменения об открытии правоохранителями почтовых отправлений – законопроект

Руководителей и работников оператора почтовой связи обяжут обеспечить условия для проведения негласного следственного действия и не разглашать факт ее проведения или полученную информацию.

Банки через сервис Дия планируют получать данные о доходе клиента и судебных делах – что предусматривает подписанный меморандум

Без подтвержденных законных доходов операции в банке станут проблемой как для граждан, так и для ФЛП и самозанятых лиц.

Надежды, что Служба дисциплинарных инспекторов успешно заработает через месяц, два или три, нет – председатель Высшего совета правосудия

В Высшем совете правосудия считают, что большинство назначенных на свои должности дисциплинарных инспекторов пока неспособны эффективно выполнять свои обязанности – нужно время на их подготовку.

Верховный Суд объяснил, когда на прокурора не распространяются процессуальные права и обязанности участника дела

Как отметил Верховный Суд, при решении вопроса о возобновлении срока на апелляционное обжалование апелляционному суду следует принимать во внимание исполнение прокурором требований конституционного, а не процессуального представительства прокурором интересов государства.

Клиенты, которые планируют перечислять деньги сверх лимита, обязаны предоставить документальное подтверждение доходов – банки подписали меморандум

При наличии документально подтвержденных доходов клиента, превышающих установленный на дату лимит, будут производиться переводы в пределах подтвержденного дохода.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Олена Левчук
    Олена Левчук
    суддя Одеського окружного адміністративного суду