Чиновники администрации Байдена и генсек НАТО полагают, что нужно расширить количество украинцев на фронте, начиная призыв в армию 18-летних — The Telegraph.

Отказ Президента Украины Владимира Зеленского снижать мобилизационный возраст в Украине до 18 лет ухудшил его отношения с администрацией Джо Байдена. Об этом утверждает издание The Telegraph.

Там отмечают, что за почти три года войны между двумя лидерами было немало споров, но спор, который начал разворачиваться на прошлой неделе, может стать тем, «который положит им всем конец».

В последние недели американские официальные лица негласно призывали своих украинских коллег призывать мужчин в возрасте от 18 лет на фронт. Вашингтон утверждает, что дефицит живой силы достигает критической стадии, из-за продвижения россиян, а Дональд Трамп может прекратить военную поддержку Киева, когда вступит в должность в январе. С четким посланием из Вашингтона выступил госсекретарь Энтони Блинкен.

Генсек НАТО Марк Рютте также присоединился к этой теме, заявив, что «очевидно, что мы должны убедиться, что в Украине достаточно людей».

Когда Блинкен заявил, что США будут готовы вооружить и научить новые бригады, последовал ответ Зеленского, заявивший, что «Путин боится только Трампа и, возможно, Китая».

Он также предупредил администрацию Байдена, что «приоритетом должно быть предоставление ракет и снижение военного потенциала России, а не призывной возраст в Украине».

В материале также добавляют, что из-за возрастной структуры населения в Украине группа 18-25 годовых гораздо менее численной, по сравнению со старшими поколениями, поэтому в этом видят опасность для демографии в будущем.

Ранее представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер заявлял, что союзники готовы предоставить необходимое обеспечение экипировкой для украинских рекрутов, если власти Украины пойдут на расширение мобилизации.

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