Ніхто не може диктувати Україні зниження мобілізаційного віку, — Ольга Стефанишина

Міністерка юстиції Ольга Стефанішина підкреслила, що рішення щодо зниження мобілізаційного віку не повинні залежати від заяв представників Білого дому.

Як відомо, адміністрація президента США Джо Байдена закликала українську владу швидко збільшити чисельність армії, призвавши більше людей і змінивши свої закони про мобілізацію, щоб дозволити призов до ​​війська чоловіків віком з 18 років. Також там висловили розчарування тим, що Україна не змінила законодавство, аби мобілізувати чоловіків від 18 років.

Віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції, міністерка юстиції Ольга Стефанішина наголосила, що зниження мобілізаційного віку в Україні не може бути продиктоване заявами посадовців Білого дому чи будь-кого іншого. За її словами, це виглядає як бажання партнерів зняти з себе відповідальність за ті домовленості, які були раніше. Про це Стефанішина заявила в коментарі "Суспільному".

«Це не позиція — це реальність. Воїни мають бути забезпечені. Я особисто сприймаю це (заяви західних високопосадовців про необхідність зниження віку мобілізації в Україні — ред.) як бажання зняти відповідальність за ті домовленості, які були раніше», — сказала чиновниця.

Нагадаємо, що раніше Ольга Стефанішина мала дискусію стосовно зниження мобілізаційного віку в Україні з віце-президентом Єврокомісії Каєю Каллас.

Слід зауважити, що речник Держдепу США Метью Міллер вказав, що якщо Україна мобілізує додатковий людський ресурс, то партнери будуть готові його оснастити і навчити. В той же час, Президент України Володимир Зеленський вказав, що «ми не повинні компенсувати брак обладнання та підготовки молодістю солдатів».

Нагадаємо, що у жовтні Президент України Володимир Зеленський зазначив, що західні партнери дійсно хотіли, щоб в Україні зменшили мобілізаційний вік.

«Партнери хотіли б, щоб у нас був зменшений вік. Ми поки що не бачимо, для чого вводити ці зміни. Це небезпечно. Для цього у нас є інструмент – у Міноборони є контракти. По своїй волі бійці можуть йти, навіть у віці 18 років. Поки що так», – сказав Зеленський.

Згодом він повторив свій меседж 10 грудня.

Раніше радник керівника Офісу Президента України Сергій Лещенко заявив, що політики зі США тиснуть на Президента Зеленського з тим, щоб він подав ініціативу щодо зниження мобілізаційного віку.

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Україні доведеться прийняти важкі рішення щодо подальшої мобілізації, оскільки «це критично, тому що навіть з грошима, навіть з боєприпасами, на передовій повинні бути люди, щоб впоратися з російською агресією», заявив він.

11 грудня The Telegraph повідомило, що вимоги партнерів стосовно мобілізації 18-річних стало предметом жорсткої суперечки із адміністрацією Байдена.

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