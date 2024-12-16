Ніхто не може диктувати Україні зниження мобілізаційного віку, — Ольга Стефанишина

Як відомо, адміністрація президента США Джо Байдена закликала українську владу швидко збільшити чисельність армії, призвавши більше людей і змінивши свої закони про мобілізацію, щоб дозволити призов до війська чоловіків віком з 18 років. Також там висловили розчарування тим, що Україна не змінила законодавство, аби мобілізувати чоловіків від 18 років.
Віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції, міністерка юстиції Ольга Стефанішина наголосила, що зниження мобілізаційного віку в Україні не може бути продиктоване заявами посадовців Білого дому чи будь-кого іншого. За її словами, це виглядає як бажання партнерів зняти з себе відповідальність за ті домовленості, які були раніше. Про це Стефанішина заявила в коментарі "Суспільному".
«Це не позиція — це реальність. Воїни мають бути забезпечені. Я особисто сприймаю це (заяви західних високопосадовців про необхідність зниження віку мобілізації в Україні — ред.) як бажання зняти відповідальність за ті домовленості, які були раніше», — сказала чиновниця.
Нагадаємо, що раніше Ольга Стефанішина мала дискусію стосовно зниження мобілізаційного віку в Україні з віце-президентом Єврокомісії Каєю Каллас.
Слід зауважити, що речник Держдепу США Метью Міллер вказав, що якщо Україна мобілізує додатковий людський ресурс, то партнери будуть готові його оснастити і навчити. В той же час, Президент України Володимир Зеленський вказав, що «ми не повинні компенсувати брак обладнання та підготовки молодістю солдатів».
Нагадаємо, що у жовтні Президент України Володимир Зеленський зазначив, що західні партнери дійсно хотіли, щоб в Україні зменшили мобілізаційний вік.
«Партнери хотіли б, щоб у нас був зменшений вік. Ми поки що не бачимо, для чого вводити ці зміни. Це небезпечно. Для цього у нас є інструмент – у Міноборони є контракти. По своїй волі бійці можуть йти, навіть у віці 18 років. Поки що так», – сказав Зеленський.
Згодом він повторив свій меседж 10 грудня.
Раніше радник керівника Офісу Президента України Сергій Лещенко заявив, що політики зі США тиснуть на Президента Зеленського з тим, щоб він подав ініціативу щодо зниження мобілізаційного віку.
Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Україні доведеться прийняти важкі рішення щодо подальшої мобілізації, оскільки «це критично, тому що навіть з грошима, навіть з боєприпасами, на передовій повинні бути люди, щоб впоратися з російською агресією», заявив він.
11 грудня The Telegraph повідомило, що вимоги партнерів стосовно мобілізації 18-річних стало предметом жорсткої суперечки із адміністрацією Байдена.
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