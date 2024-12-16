Практика судів
  1. В Україні

Ніхто не може диктувати Україні зниження мобілізаційного віку, — Ольга Стефанишина

11:03, 16 грудня 2024
Міністерка юстиції Ольга Стефанішина підкреслила, що рішення щодо зниження мобілізаційного віку не повинні залежати від заяв представників Білого дому.
Ніхто не може диктувати Україні зниження мобілізаційного віку, — Ольга Стефанишина
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Як відомо, адміністрація президента США Джо Байдена закликала українську владу швидко збільшити чисельність армії, призвавши більше людей і змінивши свої закони про мобілізацію, щоб дозволити призов до ​​війська чоловіків віком з 18 років. Також там висловили розчарування тим, що Україна не змінила законодавство, аби мобілізувати чоловіків від 18 років.

Віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції, міністерка юстиції Ольга Стефанішина наголосила, що зниження мобілізаційного віку в Україні не може бути продиктоване заявами посадовців Білого дому чи будь-кого іншого. За її словами, це виглядає як бажання партнерів зняти з себе відповідальність за ті домовленості, які були раніше. Про це Стефанішина заявила в коментарі "Суспільному".

«Це не позиція — це реальність. Воїни мають бути забезпечені. Я особисто сприймаю це (заяви західних високопосадовців про необхідність зниження віку мобілізації в Україні — ред.) як бажання зняти відповідальність за ті домовленості, які були раніше», — сказала чиновниця.

Нагадаємо, що раніше Ольга Стефанішина мала дискусію стосовно зниження мобілізаційного віку в Україні з віце-президентом Єврокомісії Каєю Каллас.

Слід зауважити, що речник Держдепу США Метью Міллер вказав, що якщо Україна мобілізує додатковий людський ресурс, то партнери будуть готові його оснастити і навчити. В той же час, Президент України Володимир Зеленський вказав, що «ми не повинні компенсувати брак обладнання та підготовки молодістю солдатів».

Нагадаємо, що у жовтні Президент України Володимир Зеленський зазначив, що західні партнери дійсно хотіли, щоб в Україні зменшили мобілізаційний вік.

«Партнери хотіли б, щоб у нас був зменшений вік. Ми поки що не бачимо, для чого вводити ці зміни. Це небезпечно. Для цього у нас є інструмент – у Міноборони є контракти. По своїй волі бійці можуть йти, навіть у віці 18 років. Поки що так», – сказав Зеленський.

Згодом він повторив свій меседж 10 грудня.

Раніше радник керівника Офісу Президента України Сергій Лещенко заявив, що політики зі США тиснуть на Президента Зеленського з тим, щоб він подав ініціативу щодо зниження мобілізаційного віку.

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Україні доведеться прийняти важкі рішення щодо подальшої мобілізації, оскільки «це критично, тому що навіть з грошима, навіть з боєприпасами, на передовій повинні бути люди, щоб впоратися з російською агресією», заявив він.

11 грудня The Telegraph повідомило, що вимоги партнерів стосовно мобілізації 18-річних стало предметом жорсткої суперечки із адміністрацією Байдена.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

США Україна війна мобілізація

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
За яких умов військовослужбовці зможуть переводитися всередині Нацгвардії – Кабмін затвердив порядок

До рапорту про переміщення через портал «Армія+» військовослужбовець зобов’язаний додати рекомендаційний лист командира військової частини, до якої має бажання бути переміщеним, і погодження командира частини, в якій проходить військову службу.

Принципи законності та легітимних очікувань у пенсійних правовідносинах: позиція Верховного Суду

Відмова в перерахунку пенсії без належного аналізу наданих документів і без наведення обґрунтованих підстав порушує вимоги принципу законності – Верховний Суд.

В Україні пропонують створити Міністерство конкурсних процедур та Громадську раду конкурсних процедур

Конкурсні процедури у сфері державної служби та в судовій владі запропоновано уніфікувати.

Суд зможе оштрафувати очільника держоргану за невиконання судового рішення на 121 тисячу грн

До Кодексу адміністративного судочинства внесли зміни, що дозволять стягувати на користь громадян штрафи з керівників органів влади, які не виконують судові рішення.

ТЦК має підтвердити доказами непред’явлення військово-облікового документа в Резерв+ – апеляційний суд скасував штраф у 25,5 тисяч від ТЦК

Апеляційний адміністративний суд задовольнив позов чоловіка про скасування штрафу 25,5 тисяч грн від ТЦК, адже ТЦК не спростував належними доказами той факт, що чоловік пред’явив військово-обліковий документ у Резерв+.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Олена Шумейко
    Олена Шумейко
    суддя Оболонського районного суду міста Києва