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В Україні запустили електронний перелік автостанцій

17:10, 16 грудня 2024
Більше 300 автостанцій вже в електронному реєстрі.
В Україні запустили електронний перелік автостанцій
Фото: ua.depositphotos.com
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Міністерство розвитку громад та територій України спільно з Укртрансбезпекою оприлюднили електронний Перелік автостанцій, який наразі включає понад 300 об'єктів.

Створення Переліку було затверджено урядом у вересні 2024 року в рамках змін до постанови №176. Тепер включення автостанцій до реєстру є обов'язковою умовою для надання послуг перевізниками та пасажирами. Автостанції, які не потраплять до Переліку, не зможуть брати участь у конкурсах на автобусні маршрути.

Процес реєстрації здійснюється через зручний онлайн-формат, що дозволяє значно зменшити бюрократичні бар'єри. У найближчому майбутньому профайли автостанцій будуть містити додаткові дані, включаючи фотографії, посилання на офіційні сайти, онлайн-сервіси та контактні номери телефонів. Це дозволить полегшити доступ до інформації для перевізників та пасажирів.

Власники автостанцій можуть додавати свої об'єкти до Переліку, заповнивши заявку через онлайн-форму, вказавши основну інформацію про станцію, включаючи адресу, кількість платформ, години роботи, наявність зала очікування та вбиральні. Для подачі заявки необхідно мати електронний підпис.

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Мінінфраструктури Міністерство розвитку громад та територій

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