В Украине запустили электронный перечень автостанций

Более 300 автостанций уже в электронном реестре.

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Министерство развития общин и территорий Украины совместно с Укртрансбезопасностью обнародовали электронный Перечень автостанций, который сейчас включает более 300 объектов.

Создание Перечня было утверждено правительством в сентябре 2024 года в рамках изменений в постановление №176. Теперь включение автостанций в реестр является обязательным условием для предоставления услуг перевозчиками и пассажирами. Автостанции, которые не попадут в Перечень, не смогут участвовать в конкурсах на автобусные маршруты.

Процесс регистрации осуществляется через удобный онлайн-формат, что позволяет значительно уменьшить бюрократические барьеры. В ближайшем будущем профайлы автостанций будут содержать дополнительные данные, включая фотографии, ссылки на официальные сайты, онлайн-сервисы и контактные номера телефонов. Это позволит облегчить доступ к информации для перевозчиков и пассажиров.

Владельцы автостанций могут добавлять свои объекты в Перечень, заполнив заявку через онлайн-форму, указав основную информацию о станции, включая адрес, количество платформ, часы работы, наличие зала ожидания и уборной. Для подачи заявки необходимо иметь электронную подпись.

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