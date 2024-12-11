Практика судів
  1. Публікації
  2. / В Україні

Зниження віку мобілізації в Україні обговорювалось на зустрічі з топ-чиновниками ЄС – віцепрем’єрка Ольга Стефанішина

14:29, 11 грудня 2024
Віцепрем’єрка Ольга Стефанішина мала дискусію стосовно зниження мобілізаційного віку в Україні з віце-президентом Єврокомісії Каєю Каллас.
Зниження віку мобілізації в Україні обговорювалось на зустрічі з топ-чиновниками ЄС – віцепрем’єрка Ольга Стефанішина
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Топ-чиновники ЄС, як і адміністрація поки що чинного президента США Джо Байдена, ведуть розмови про мобілізацію 18-24 річних українських чоловіків. Зокрема, це питання підіймала віце-президентка Єврокомісії Кая Каллас, яка зараз очолила дипломатію ЄС замість Жозепа Борреля. Про це розповіла віцепрем’єрка з євроінтеграції – міністр юстиції Ольга Стефанішина, відповідаючи на запитання Радіо Свобода в Брюсселі.

«Це питання задавалося з точки зору того, що дійсно воно є в публічному дискурсі. Але я і рада, що це питання задається, тому що в нас є дуже очевидна відповідь. Ми не можемо прийняти цю критику, оскільки немає ні системи планування, ні тренування і оснащення українських бригад. В умовах, коли немає такого планування з боку союзників, не можна таку неспроможність перекладати на мобілізаційний вік в Україні», – повідомила Стефанішина.

Як повідомляє видання, Стефанішина мала цю дискусію, зокрема, з єврокомісаром з питань оборони Андрюсом Кубілюсом та очільницею європейської дипломатії Каєю Каллас.

«ЄС може відіграти велику роль саме в тренуванні українських військових. Спроможності тут великі – питання в плануванні. За умови належного планування і оснащення, безумовно, питання мобілізації не буде предметом таких дискусій. Тому, звичайно, це скажімо так, – неприйнятна позиція.

Я говорила і «офф зе рекорд», але вважаю, що це також і публічно має звучати», – резюмувала Стефанішина.

Слід зауважити, що речник Держдепу США Метью Міллер вказав, що якщо Україна мобілізує додатковий людський ресурс, то партнери будуть готові його оснастити і навчити. В той же час, Президент України Володимир Зеленський вказав, що «ми не повинні компенсувати брак обладнання та підготовки молодістю солдатів».

Нагадаємо, що у жовтні Президент України Володимир Зеленський зазначив, що західні партнери дійсно хотіли, щоб в Україні зменшили мобілізаційний вік.

«Партнери хотіли б, щоб у нас був зменшений вік. Ми поки що не бачимо, для чого вводити ці зміни. Це небезпечно. Для цього у нас є інструмент – у Міноборони є контракти. По своїй волі бійці можуть йти, навіть у віці 18 років. Поки що так», – сказав Володимир Зеленський.

Згодом він повторив свій меседж 10 грудня.

Раніше радник керівника Офісу Президента України Сергій Лещенко заявив, що політики зі США тиснуть на Президента Володимира Зеленського з тим, щоб він подав ініціативу щодо зниження мобілізаційного віку.

Нагадаємо, адміністрація президента США Джо Байдена закликала українську владу швидко збільшити чисельність армії, призвавши більше людей і змінивши свої закони про мобілізацію, щоб дозволити призов до ​​війська чоловіків віком з 18 років. Також там висловили розчарування тим, що українська влада не змінила законодавство, аби мобілізувати чоловіків від 18 років.

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Україні доведеться прийняти важкі рішення щодо подальшої мобілізації, оскільки «це критично, тому що навіть з грошима, навіть з боєприпасами, на передовій повинні бути люди, щоб впоратися з російською агресією», заявив він.

11 грудня The Telegraph повідомило, що вимоги партнерів стосовно мобілізації 18-річних стало предметом жорсткої суперечки із адміністрацією Байдена.

Автор: Наталя Мамченко

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

США ЄС Україна мобілізація

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Зниження віку мобілізації в Україні обговорювалось на зустрічі з топ-чиновниками ЄС – віцепрем’єрка Ольга Стефанішина

Віцепрем’єрка Ольга Стефанішина мала дискусію стосовно зниження мобілізаційного віку в Україні з віце-президентом Єврокомісії Каєю Каллас.

Адмінсуди зможуть стягувати на користь громадян штрафи з керівників органів влади, які не виконують судові рішення

Верховна Рада прийняла закон, за яким у разі відмови у прийнятті звіту про виконання судового рішення суд зможе накласти на керівника суб’єкта владних повноважень штраф від 60 560 грн до 121 120 грн, половину якого будуть стягувати на користь громадянина, а іншу – до бюджету.

ВККС вирішила не запрошувати Раду суддів на презентацію добору на посади суддів

Вища кваліфікаційна комісія суддів вирішила, що присутність РСУ на «події року» для потенційних кандидатів на посади суддів місцевих судів буде зайвою.

Дорожні карти у сфері верховенства права передбачатимуть відхід від конкурсів і оцінок доброчесності міжнародними експертами як ознаку того, що ми побудували сильну демократичну систему – Ольга Стефанішина

Також, за словами Стефанішиної, до кінця 2024 року або у січні 2025 року уряд представить план законодавчої роботи в сфері верховенства права.

До КПК внесуть зміни щодо відкриття правоохоронцями поштових відправлень – законопроект

Керівників та працівників оператора поштового зв’язку зобов’яжуть забезпечити умови для проведення негласної слідчої дії та не розголошувати факт її проведення чи отриману інформацію.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Олена Левчук
    Олена Левчук
    суддя Одеського окружного адміністративного суду