Українці в Польщі стали менше й рідше відправляти гроші до України

Водночас зросла кількість українців у Польщі, які передають гуманітарну допомогу до України.

Фото: novyny.live

Громадяни України, які наразі проживають в Польщі, стали менше й рідше відправляти гроші на Батьківщину. Про це свідчать дані дослідження Нацбанку Польщі.

У досліджені сказано, що у 2024 році перекази коштів з Польщі робили майже 40% українських іммігрантів, а у 2023 році цей показник складав 48%.

Наразі кошти пересилають ті українці, які мають стабільну працю, або ж займаються підприємництвом.

За словами авторів дослідження, кількість тих, хто переказує кошти принаймні раз на місяць знизилася з 49% опитаних 2023 року до 37% опитаних – 2024-го. Менше стали переказувати грошей в Україну біженці – з 60% до 33%.

Водночас зросла кількість українців у Польщі, які передають гуманітарну допомогу до України. 49% респондентів зізналися, що передають гуманітарну допомогу на Батьківщину. З них 39% – це біженці і 61% – ті, хто виїхав до Польщі до 2024 року.

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