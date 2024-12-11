Торгівля людьми різко зросла на чверть, – звіт ООН

Жінки, діти та мігранти – основні жертви торгівлі людьми, згідно зі звітом ООН.

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Торгівля людьми у світі значно посилилася останніми роками на тлі конфліктів, кліматичних катастроф і глобальних криз. Про це свідчить Глобальний звіт про торгівлю людьми, опублікований Управлінням ООН з наркотиків та злочинності.

У 2022 році кількість відомих жертв зросла на 25% порівняно з допандемійним 2019 роком. У звіті зазначається, що злочинці дедалі частіше залучають людей до примусової праці, включаючи онлайн-шахрайства, тоді як жінки та дівчата залишаються вразливими до сексуальної експлуатації та гендерного насильства.

«Злочинці все частіше використовують людей для примусової праці, в тому числі для примусу до участі в різноманітних онлайн-шахрайствах і кібершахрайстві, а жінки і дівчата стикаються з ризиком сексуальної експлуатації та гендерного насильства», — йдеться в документі.

У 2022 році жінки становили 39% постраждалих, чоловіки — 23%, дівчата — 22%, хлопці — 16%.

Загальна кількість жертв торгівлі людьми склала 69 627 осіб.

Діти становили 38% виявлених жертв, порівняно з 35% у 2020 році.

Основні причини:

Для жінок та дівчат: сексуальна експлуатація (60%) та примусова праця.

Для чоловіків і хлопців: примусова праця, примусова злочинність та жебрацтво.

Найбільше постраждалих зафіксовано в Африці на південь від Сахари (26%). Значне зростання випадків також спостерігається в Північній Америці, Західній і Південній Європі, що пов’язано із напливом мігрантів.

Автори звіту зазначають, що зростання кількості виявлених випадків може пояснюватися як збільшенням реальної торгівлі людьми, так і покращенням методів виявлення.

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