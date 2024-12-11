Торговля людьми резко выросла на четверть, – отчет ООН

Женщины, дети и мигранты – основные жертвы торговли людьми, согласно отчету ООН.

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Торговля людьми в мире значительно усилилась в последние годы на фоне конфликтов, климатических катастроф и глобальных кризисов. Об этом свидетельствует Глобальный отчет о торговле людьми, опубликованный Управлением ООН по наркотикам и преступности.

В 2022 году количество известных жертв выросло на 25% по сравнению с допандемийным 2019 годом. В отчете отмечается, что преступники все чаще привлекают людей к принудительному труду, включая онлайн-мошенничество, тогда как женщины и девушки остаются уязвимыми к сексуальной эксплуатации и гендерному насилию.

«Преступники все чаще используют людей для принудительного труда, в том числе для принуждения к участию в различных онлайн-мошенничествах и кибермошенничестве, а женщины и девушки сталкиваются с риском сексуальной эксплуатации и гендерного насилия», - говорится в документе.

В 2022 году женщины составляли 39% пострадавших, мужчины - 23%, девушки - 22%, парни - 16%.

Общее количество жертв торговли людьми составило 69 627 человек.

Дети составляли 38% выявленных жертв, по сравнению с 35% в 2020 году.

Основные причины:

Для женщин и девушек: сексуальная эксплуатация (60%) и принудительный труд.

Для мужчин и парней: принудительный труд, принудительная преступность и попрошайничество.

Больше всего пострадавших зафиксировано в Африке к югу от Сахары (26%). Значительный рост случаев также наблюдается в Северной Америке, Западной и Южной Европе, что связано с наплывом мигрантов.

Авторы отчета отмечают, что рост количества выявленных случаев может объясняться как увеличением реальной торговли людьми, так и улучшением методов выявления.

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