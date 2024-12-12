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В каких случаях работодатель может правомерно уволить работника в случае установления ему инвалидности

21:02, 12 декабря 2024
Сам по себе факт установления инвалидности человеку не может рассматриваться работодателем как основание для его увольнения.
В каких случаях работодатель может правомерно уволить работника в случае установления ему инвалидности
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Сам факт установления инвалидности человеку не может рассматриваться работодателем как основание для его увольнения с работы. Это подчеркивает Восточное межрегиональное управление Государственной службы Украины по вопросам труда.

Согласно статье 17 Закона Украины «Об основах социальной защищенности лиц с инвалидностью в Украине» от 21 марта 1991 №875-XII отказ в заключении трудового договора или в продвижении по службе, увольнении по инициативе администрации, переводе лица с инвалидностью на другую работу без ее согласия по мотивам инвалидности не допускается, за исключением случаев, когда за заключением медико-социальной экспертизы состояние здоровья работника/эти препятствует выполнению профессиональных обязанностей, угрожает здоровью и безопасности труда других лиц, или продолжение трудовой деятельности или изменение ее характера и объема чревато ухудшением здоровья лиц с инвалидностью.

Таким образом, увольнение работника в случае установления ему (ей) инвалидности возможно только в указанных выше случаях.

После получения заключения МСЭК об условиях и характере труда работника/ци, которому установлена ​​инвалидность, работодатель обязан рассмотреть возможность создания для него надлежащих условий труда. При создании рабочего места для человека с инвалидностью необходимо учитывать особые потребности человека, а также рекомендации медико-социальной экспертной комиссии. Когда работодатель создает достойные условия труда для человека с инвалидностью, его концентрация оказывается не на собственном изъяне, а на тех качествах, которыми он обладает. Такой человек проявляет большую социальную активность, стремится заниматься общественно значимым трудом, комфортно чувствует себя в коллективе, способен к саморазвитию и самореализации.

Решение работодателя об увольнении работника в случае установления инвалидности будет считаться правомерным только тогда, когда ему (ей) по характеру деятельности невозможно создать условия труда в соответствии с выводом МСЭК, или решить вопрос о переводе на другую работу (должность).

Кроме вышеизложенного, особо следует обратить внимание, что статья 19 Закона №875 устанавливает обязанность работодателей обеспечить выполнение норматива рабочих мест для трудоустройства лиц с инвалидностью:

  • в размере 4% среднесписочной численности штатных работников списочного состава за год – для работодателей, у которых работает более 25 человек;
  • в количестве одного рабочего места – для работодателей, у которых работает от 8 до 25 человек.

За невыполнение норматива работодатели согласно ст. 20 Закона №875 должны уплачивать административно-хозяйственные санкции, сумма которых определяется в размере:

  • средней годовой заработной платы за каждое рабочее место, предназначенное для трудоустройства лица с инвалидностью и не занятое им – с численностью 15 и более работников;
  • половины средней годовой заработной платы с численностью от 8 до 15 работников.

Должностные лица работодателя за невыполнение норматива рабочих мест для трудоустройства лиц с инвалидностью могут быть привлечены к административной ответственности в виде штрафа от 10 до 20 нмдг (170 до 340 грн) в соответствии с ч. 2 ст. 188-1 КоАП.

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