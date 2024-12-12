В каких случаях работодатель может правомерно уволить работника в случае установления ему инвалидности

Сам по себе факт установления инвалидности человеку не может рассматриваться работодателем как основание для его увольнения.

Сам факт установления инвалидности человеку не может рассматриваться работодателем как основание для его увольнения с работы. Это подчеркивает Восточное межрегиональное управление Государственной службы Украины по вопросам труда.

Согласно статье 17 Закона Украины «Об основах социальной защищенности лиц с инвалидностью в Украине» от 21 марта 1991 №875-XII отказ в заключении трудового договора или в продвижении по службе, увольнении по инициативе администрации, переводе лица с инвалидностью на другую работу без ее согласия по мотивам инвалидности не допускается, за исключением случаев, когда за заключением медико-социальной экспертизы состояние здоровья работника/эти препятствует выполнению профессиональных обязанностей, угрожает здоровью и безопасности труда других лиц, или продолжение трудовой деятельности или изменение ее характера и объема чревато ухудшением здоровья лиц с инвалидностью.

Таким образом, увольнение работника в случае установления ему (ей) инвалидности возможно только в указанных выше случаях.

После получения заключения МСЭК об условиях и характере труда работника/ци, которому установлена ​​инвалидность, работодатель обязан рассмотреть возможность создания для него надлежащих условий труда. При создании рабочего места для человека с инвалидностью необходимо учитывать особые потребности человека, а также рекомендации медико-социальной экспертной комиссии. Когда работодатель создает достойные условия труда для человека с инвалидностью, его концентрация оказывается не на собственном изъяне, а на тех качествах, которыми он обладает. Такой человек проявляет большую социальную активность, стремится заниматься общественно значимым трудом, комфортно чувствует себя в коллективе, способен к саморазвитию и самореализации.

Решение работодателя об увольнении работника в случае установления инвалидности будет считаться правомерным только тогда, когда ему (ей) по характеру деятельности невозможно создать условия труда в соответствии с выводом МСЭК, или решить вопрос о переводе на другую работу (должность).

Кроме вышеизложенного, особо следует обратить внимание, что статья 19 Закона №875 устанавливает обязанность работодателей обеспечить выполнение норматива рабочих мест для трудоустройства лиц с инвалидностью:

в размере 4% среднесписочной численности штатных работников списочного состава за год – для работодателей, у которых работает более 25 человек;

в количестве одного рабочего места – для работодателей, у которых работает от 8 до 25 человек.

За невыполнение норматива работодатели согласно ст. 20 Закона №875 должны уплачивать административно-хозяйственные санкции, сумма которых определяется в размере:

средней годовой заработной платы за каждое рабочее место, предназначенное для трудоустройства лица с инвалидностью и не занятое им – с численностью 15 и более работников;

половины средней годовой заработной платы с численностью от 8 до 15 работников.

Должностные лица работодателя за невыполнение норматива рабочих мест для трудоустройства лиц с инвалидностью могут быть привлечены к административной ответственности в виде штрафа от 10 до 20 нмдг (170 до 340 грн) в соответствии с ч. 2 ст. 188-1 КоАП.

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